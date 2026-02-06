Health Tips: 40 की उम्र पार करते ही शरीर होने लगता है खोखला, ये 8 चीजें नहीं खाईं तो बुढ़ापा आएगा दौड़कर!

Health Tips: 40 साल की उम्र किसी के जीवन में एक बड़ा मोड़ होती है, खासकर सेहत के लिहाज से। इस उम्र में शरीर बाहर से तो ठीक लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर कई बदलाव शुरू हो जाते हैं। दिल्ली के आशलोक हॉस्पिटल के फाउंडर-डायरेक्टर और सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. आलोक चोपड़ा का कहना है कि 40 के बाद जिंदगी को धीमा करने की नहीं, बल्कि खुद की देखभाल को समझदारी से करने की जरूरत होती है।