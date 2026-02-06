Dementia Symptoms: भूलने की बीमारी का दिमाग से नहीं, इन 4 अंगों से है सीधा कनेक्शन

Dementia Symptoms: अक्सर जब डिमेंशिया या याददाश्त कमजोर होने की बात होती है, तो लोग इसे सिर्फ बढ़ती उम्र और दिमाग से जोड़कर देखते हैं।सबकी सोच है कि ये बीमारी अचानक बुजुर्गों को घेर लेती है। लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा व्यापक है। शरीर के दूसरे हिस्सों में लंबे समय से चल रही बीमारियां भी धीरे-धीरे दिमाग को प्रभावित कर सकती हैं। समय रहते इन संकेतों को समझ लिया जाए, तो दिमागी सेहत को लंबे समय तक बेहतर रखा जा सकता है।