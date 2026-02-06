Covid Vaccine Miscarriage: क्या कोविड वैक्सीन से मिसकैरेज का खतरा बढ़ता है? 60 हजार महिलाओं पर हुई स्टडी, जानिए इसका सच

स्वीडन की लिंकॉपिंग यूनिवर्सिटी के सोशल मेडिसिन प्रोफेसर टोमास टिम्पका के नेतृत्व में की गई यह रिसर्च Communications Medicine नाम की जर्नल में प्रकाशित हुई है। इस स्टडी में 18 से 45 साल की लगभग 60,000 महिलाओं के डेटा का विश्लेषण किया गया। इन महिलाओं में से करीब 75 फीसदी ने 2021 से 2024 के बीच कोविड वैक्सीन ली थी। शोधकर्ताओं ने स्वास्थ्य रिकॉर्ड की मदद से गर्भधारण, बच्चों के जन्म, मिसकैरेज और मौतों से जुड़ा डेटा खंगाला।