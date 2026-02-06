Walking Barefoot reduce Inflammation: क्या आप भी हैं शरीर की सूजन से परेशान? नंगे पांव चलने से बदल जाएगी आपकी सेहत

जब हम जूते उतारकर ठंडी जमीन पर पांव रखते हैं, तो शरीर को एक अलग सुकून मिलता है। इससे कोर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन कम होता है और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। इससे जोड़ों पर पड़ने वाला दबाव भी घटता है। एंटी-इन्फ्लेमेटरी लाइफस्टाइल सिर्फ दवाइयों या फैंसी डाइट से नहीं बनती, कई बार बस जूते उतारना ही काफी होता है। आइए जानते हैं कि कैसे आप नंगे पांव गार्डन में चलकर शरीर और दिमाग दोनों को नेचुरली रीसेट कर सकते हैं।