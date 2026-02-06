Bat Borne Virus: निपाह नहीं था असली खतरा! बांग्लादेश में मिला नया खतरनाक बैट-बोर्न वायरस

जांच में पता चला कि इन सभी पांचों मरीजों ने कच्चा खजूर का रस (डेट पाम सैप) पिया था। यह मीठा रस इंसानों के साथ-साथ चमगादड़ों को भी बहुत पसंद होता है। बांग्लादेश में पहले भी निपाह वायरस के फैलने का संबंध इसी कच्चे खजूर के रस से जोड़ा गया है, क्योंकि चमगादड़ इसमें लार या पेशाब छोड़ देते हैं। हालांकि, जब इन मरीजों की जांच की गई तो सभी निपाह वायरस के लिए निगेटिव पाए गए। कुछ हफ्तों बाद मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, लेकिन तीन मरीजों को लंबे समय तक थकान, उलझन, सांस लेने और चलने में परेशानी बनी रही। इनमें से एक मरीज की हालत बिगड़ती चली गई और 2024 में उसकी मौत हो गई, जिसकी वजह रहस्यमयी न्यूरोलॉजिकल समस्याएं रहीं।