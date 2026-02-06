Chai Side Effects: सुबह खाली पेट चाय पीने की आदत बन सकती है साइलेंट खतरा, 30 दिन में दिखते हैं चौंकाने वाले बदलाव

Chai Side Effects: सुबह की शुरुआत अगर एक कप गर्म चाय से होती है, तो यह आदत सुनने में भले ही आम लगे, लेकिन सेहत के लिहाज से हमेशा सुरक्षित नहीं होती। खासकर जब चाय खाली पेट पीने की आदत रोजाना बन जाए, तो शरीर पर इसका असर धीरे-धीरे अंदर ही अंदर दिखने लगता है। डाइटिशियन( शोधकर्ता )पल्लवी कुमारी के अनुसार, खाली पेट चाय पीने से तुरंत कोई बड़ा लक्षण नजर न आए, लेकिन करीब 30 दिन बाद शरीर कुछ ऐसे संकेत देने लगता है, जिन्हें हल्के में लेना नुकसानदायक हो सकता है। पाचन तंत्र से लेकर हार्मोनल बैलेंस तक, कई सिस्टम पर इसका असर पड़ता है। आइए जानते हैं कि एक महीने तक सुबह खाली पेट चाय पीने से शरीर को कौन-कौन से नुकसान झेलने पड़ सकते हैं।