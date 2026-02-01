Coffee For Thyroid: थायरॉइड के मरीजों के लिए कॉफी कितनी सुरक्षित?ये 5 बातें आपको चौंका देंगी

Coffee For Thyroid: कई लोग सुबह की शुरुआत कॉफी के बिना अधूरी मानते हैं। यह एनर्जी देने वाली ड्रिंक भले ही थकान दूर कर दे, लेकिन थायरॉइड मरीजों के लिए इसका असर हमेशा सीधा और सरल नहीं होता।सच यह है कि कॉफी पूरी तरह से बुरी नहीं है, लेकिन इसे पीने का समय और मात्रा बहुत मायने रखती है। आइए आसान भाषा में समझते हैं।National Institute of Medicine से जुड़ी जानकारियों के अनुसार जानिए कितना मात्रा लेना सुरक्षित होता है।