Dhaniya Ka Pani Thyroid: थायरॉइड में राहत का देसी तरीका? रोजाना धनिया पानी पीने के फायदे जानें

Dhaniya Ka Pani Thyroid: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में थायरॉइड एक आम लेकिन परेशान करने वाली समस्या बन चुकी है। वजन बढ़ना, थकान, मूड स्विंग्स और मेटाबॉलिज्म का बिगड़ना ये सभी लक्षण रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करते हैं। ऐसे में लोग दवाओं के साथ-साथ कुछ नेचुरल और आसान हेल्थ हैबिट्स की तलाश में रहते हैं। धनिया पानी इसी कड़ी में एक ऐसा देसी विकल्प माना जा रहा है, जिस पर आधुनिक रिसर्च भी ध्यान दे रही है। National Library of Medicine में उपलब्ध कुछ अध्ययनों के अनुसार, धनिया में मौजूद प्राकृतिक तत्व शरीर के हार्मोनल बैलेंस और मेटाबॉलिक हेल्थ को सपोर्ट करने में भूमिका निभा सकते हैं, जिससे यह थायरॉइड से जूझ रहे लोगों के लिए एक सपोर्टिव डेली ड्रिंक बन सकता है।