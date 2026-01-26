Dhaniya Ka Pani Thyroid: थायरॉइड में राहत का देसी तरीका? रोजाना धनिया पानी पीने के फायदे जानें

Natural remedies for thyroid|फोटो सोर्स – Freepik
Dhaniya Ka Pani Thyroid: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में थायरॉइड एक आम लेकिन परेशान करने वाली समस्या बन चुकी है। वजन बढ़ना, थकान, मूड स्विंग्स और मेटाबॉलिज्म का बिगड़ना ये सभी लक्षण रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करते हैं। ऐसे में लोग दवाओं के साथ-साथ कुछ नेचुरल और आसान हेल्थ हैबिट्स की तलाश में रहते हैं। धनिया पानी इसी कड़ी में एक ऐसा देसी विकल्प माना जा रहा है, जिस पर आधुनिक रिसर्च भी ध्यान दे रही है। National Library of Medicine में उपलब्ध कुछ अध्ययनों के अनुसार, धनिया में मौजूद प्राकृतिक तत्व शरीर के हार्मोनल बैलेंस और मेटाबॉलिक हेल्थ को सपोर्ट करने में भूमिका निभा सकते हैं, जिससे यह थायरॉइड से जूझ रहे लोगों के लिए एक सपोर्टिव डेली ड्रिंक बन सकता है।
धनिया के बीज पोषक तत्वों का अच्छा स्रोत होते हैं। इनमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी-इंफ्लेमेटरी और डिटॉक्स गुण पाए जाते हैं। इसके अलावा धनिया में विटामिन C, आयरन, कैल्शियम और फाइबर भी मौजूद होता है, जो शरीर के कई ज़रूरी कार्यों को सपोर्ट करता है।
धनिया पानी शरीर के मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। माना जाता है कि यह थायरॉइड हार्मोन के संतुलन में सहायक भूमिका निभाता है, खासकर जब इसे नियमित रूप से हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ लिया जाए।
धनिया में मौजूद एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण गले या शरीर में होने वाली सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं, जो कई बार थायरॉइड से जुड़ी परेशानी में देखने को मिलती है।
धनिया पानी शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में सहायक माना जाता है। इससे थायरॉइड ग्रंथि को बेहतर तरीके से काम करने में मदद मिल सकती है।
थायरॉइड के मरीजों में वजन बढ़ना आम समस्या है। धनिया पानी मेटाबॉलिज्म को एक्टिव रखने में मदद करता है, जिससे वजन मैनेजमेंट में सपोर्ट मिल सकता है।
अच्छा पाचन थायरॉइड हेल्थ के लिए भी जरूरी है। धनिया पानी गैस, अपच और कब्ज जैसी समस्याओं को कम करने में मदद कर सकता है।
धनिया पानी सिर्फ थायरॉइड ही नहीं, बल्कि स्किन हेल्थ के लिए भी फायदेमंद माना जाता है। इसके नियमित सेवन से त्वचा में निखार आ सकता है और फाइन लाइन्स की समस्या धीरे-धीरे कम हो सकती है।
धनिया में मौजूद गुण ब्लड शुगर लेवल को संतुलित रखने में भी मदद कर सकते हैं, जिससे यह डायबिटीज़ के मरीजों के लिए भी सहायक माना जाता है।
रात में धनिया के बीज एक गिलास पानी में भिगो दें। सुबह उसी पानी को हल्का उबालें और फिर छान लें। जब पानी गुनगुना हो जाए, तो उसे खाली पेट पिएं। इसकी मात्रा की बात करें तो दिन में एक बार इसका सेवन पर्याप्त माना जाता है और इसे 2 से 3 महीने तक नियमित रूप से लिया जा सकता है। बेहतर और लंबे समय तक असर के लिए संतुलित आहार लेना और एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाना भी जरूरी है।
धनिया पानी को दवा का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि इसे एक हेल्दी लाइफस्टाइल सपोर्ट के तौर पर अपनाएं। गर्भवती महिलाएं या किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोग इसका सेवन शुरू करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। यदि सेवन के दौरान किसी भी तरह की एलर्जी, असहजता या परेशानी महसूस हो, तो तुरंत इसका सेवन बंद कर दें।
बड़ी खबरेंView All
लाइफस्टाइल
ट्रेंडिंग
स्वास्थ्य