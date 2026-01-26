26 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Dhaniya Ka Pani Thyroid: थायरॉइड में राहत का देसी तरीका? रोजाना धनिया पानी पीने के फायदे जानें

Dhaniya Ka Pani Thyroid: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में थायरॉइड की समस्या तेजी से बढ़ रही है, जो हार्मोनल असंतुलन के कारण वजन बढ़ने, थकान और मूड स्विंग्स जैसी परेशानियां पैदा करती है। दवाओं के साथ अब लोग धनिया पानी जैसे आयुर्वेदिक और घरेलू उपायों को भी अपनी डेली हेल्थ हैबिट में शामिल कर रहे हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Jan 26, 2026

coriander water benefits, dhaniya pani for thyroid,

Natural remedies for thyroid|फोटो सोर्स – Freepik

Dhaniya Ka Pani Thyroid: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में थायरॉइड एक आम लेकिन परेशान करने वाली समस्या बन चुकी है। वजन बढ़ना, थकान, मूड स्विंग्स और मेटाबॉलिज्म का बिगड़ना ये सभी लक्षण रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करते हैं। ऐसे में लोग दवाओं के साथ-साथ कुछ नेचुरल और आसान हेल्थ हैबिट्स की तलाश में रहते हैं। धनिया पानी इसी कड़ी में एक ऐसा देसी विकल्प माना जा रहा है, जिस पर आधुनिक रिसर्च भी ध्यान दे रही है। National Library of Medicine में उपलब्ध कुछ अध्ययनों के अनुसार, धनिया में मौजूद प्राकृतिक तत्व शरीर के हार्मोनल बैलेंस और मेटाबॉलिक हेल्थ को सपोर्ट करने में भूमिका निभा सकते हैं, जिससे यह थायरॉइड से जूझ रहे लोगों के लिए एक सपोर्टिव डेली ड्रिंक बन सकता है।

Coriander Seed Water Benefits: धनिया पानी क्यों माना जाता है फायदेमंद?

धनिया के बीज पोषक तत्वों का अच्छा स्रोत होते हैं। इनमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी-इंफ्लेमेटरी और डिटॉक्स गुण पाए जाते हैं। इसके अलावा धनिया में विटामिन C, आयरन, कैल्शियम और फाइबर भी मौजूद होता है, जो शरीर के कई ज़रूरी कार्यों को सपोर्ट करता है।

Coriander Water Benefits: धनिया पानी पीने के फयदे

हार्मोनल संतुलन को सपोर्ट करता है

धनिया पानी शरीर के मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। माना जाता है कि यह थायरॉइड हार्मोन के संतुलन में सहायक भूमिका निभाता है, खासकर जब इसे नियमित रूप से हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ लिया जाए।

सूजन और बेचैनी को कम करने में सहायक

धनिया में मौजूद एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण गले या शरीर में होने वाली सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं, जो कई बार थायरॉइड से जुड़ी परेशानी में देखने को मिलती है।

शरीर को डिटॉक्स करने में मदद

धनिया पानी शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में सहायक माना जाता है। इससे थायरॉइड ग्रंथि को बेहतर तरीके से काम करने में मदद मिल सकती है।

वजन कंट्रोल में सहायक

थायरॉइड के मरीजों में वजन बढ़ना आम समस्या है। धनिया पानी मेटाबॉलिज्म को एक्टिव रखने में मदद करता है, जिससे वजन मैनेजमेंट में सपोर्ट मिल सकता है।

पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है

अच्छा पाचन थायरॉइड हेल्थ के लिए भी जरूरी है। धनिया पानी गैस, अपच और कब्ज जैसी समस्याओं को कम करने में मदद कर सकता है।

स्किन के लिए असरदार

धनिया पानी सिर्फ थायरॉइड ही नहीं, बल्कि स्किन हेल्थ के लिए भी फायदेमंद माना जाता है। इसके नियमित सेवन से त्वचा में निखार आ सकता है और फाइन लाइन्स की समस्या धीरे-धीरे कम हो सकती है।

ब्लड शुगर के लिए फायदेमंद

धनिया में मौजूद गुण ब्लड शुगर लेवल को संतुलित रखने में भी मदद कर सकते हैं, जिससे यह डायबिटीज़ के मरीजों के लिए भी सहायक माना जाता है।

Dhyani Ka Pani Kaise Banaye: धनिया पानी बनाने का सही तरीका

रात में धनिया के बीज एक गिलास पानी में भिगो दें। सुबह उसी पानी को हल्का उबालें और फिर छान लें। जब पानी गुनगुना हो जाए, तो उसे खाली पेट पिएं। इसकी मात्रा की बात करें तो दिन में एक बार इसका सेवन पर्याप्त माना जाता है और इसे 2 से 3 महीने तक नियमित रूप से लिया जा सकता है। बेहतर और लंबे समय तक असर के लिए संतुलित आहार लेना और एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाना भी जरूरी है।

सावधानियां जरूर रखें

धनिया पानी को दवा का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि इसे एक हेल्दी लाइफस्टाइल सपोर्ट के तौर पर अपनाएं। गर्भवती महिलाएं या किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोग इसका सेवन शुरू करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। यदि सेवन के दौरान किसी भी तरह की एलर्जी, असहजता या परेशानी महसूस हो, तो तुरंत इसका सेवन बंद कर दें।

ये भी पढ़ें

Thyroid Cancer: एक नहीं, 5 तरह का होता है थायरॉइड कैंसर! जानिए कौन सा है जानलेवा और कौन सा बेअसर
स्वास्थ्य
Thyroid Cancer

Frequently Asked Questions

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

26 Jan 2026 11:46 am

Hindi News / Lifestyle News / Dhaniya Ka Pani Thyroid: थायरॉइड में राहत का देसी तरीका? रोजाना धनिया पानी पीने के फायदे जानें

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Ways To Keep Teeth Healthy: मुस्कान की दुश्मन बन रही हैं ये आम आदतें, दांत हो रहे हैं कमजोर

common dental mistakes, bad habits for teeth, habits weakening enamel,
लाइफस्टाइल

Republic Day 2026 Wishes: तिरंगे के रंगों में लिपटा गर्व…गणतंत्र दिवस पर अपनों को भेजें ये देशभक्ति से भरे मैसेज

26 January Republic Day Wishes, Republic Day Quotes in Hindi, Inspirational Republic Day Quotes,
लाइफस्टाइल

Spring Diet Alert: वसंत ऋतु में ये चीजें खाना है फायदेमंद, ये बन सकती हैं नुकसानदेह, जानें आयुर्वेदिक विशेषज्ञों से

Foods to avoid in spring, What to eat in spring,
लाइफस्टाइल

Places in India Where Tourism Restricted: टूरिस्ट मैप पर मौजूद, लेकिन एंट्री नहीं, भारत की वो 4 जगहें जहां टूरिज्म पर है सरकारी रोक

Government banned tourist places in India, No-entry tourist places in India, Tourist places closed for public in India
लाइफस्टाइल

Kattu Ka Aata: व्रत में खाया जाने वाला ये आटा कब बन सकता है खतरनाक, ध्यान रहे ये बातें

Kattu Ka Aata side effects
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.