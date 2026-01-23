Thyroid Cancer: एक नहीं, 5 तरह का होता है थायरॉइड कैंसर! जानिए कौन सा है जानलेवा और कौन सा बेअसर

Thyroid Cancer: थायरॉइड कैंसर का नाम सुनते ही ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं, लेकिन डॉक्टरों की नजर में यह उन कैंसरों में से एक है जिनका इलाज सही समय पर होने पर बहुत अच्छे नतीजे मिलते हैं। थायरॉइड एक छोटी-सी तितली के आकार की ग्रंथि होती है, जो गर्दन के नीचे होती है और शरीर के मेटाबॉलिज्म, एनर्जी, दिल की धड़कन और शरीर के तापमान को कंट्रोल करती है। जब इसमें असामान्य कोशिकाएं बढ़ने लगती हैं, तो अलग-अलग तरह के थायरॉइड कैंसर बन सकते हैं।