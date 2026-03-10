Multiple Myeloma Symptoms: बिना चोट के टूटी हड्डी? सावधान! यह सामान्य फ्रैक्चर नहीं, हो सकता है कैंसर का शुरुआती संकेत

विशेषज्ञों का कहना है कि मल्टीपल मायलोमा की सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसके शुरुआती लक्षण बहुत सामान्य लगते हैं, इसलिए लोग इन्हें अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। इसके कुछ आम लक्षण हो सकते हैं। लंबे समय तक रहने वाला पीठ या हड्डियों का दर्द, बिना किसी बड़ी चोट के हड्डी टूट जाना, रीढ़ की हड्डी दबने से कद कम होना, ज्यादा थकान या कमजोरी महसूस होना। कई मामलों में हड्डी का अचानक टूटना ही पहला संकेत बनता है, जिससे डॉक्टरों को अंदर छिपी बीमारी का पता चलता है।