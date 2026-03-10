10 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Viagra Side Effects: सेक्स पावर बढ़ाने वाली गोलियों की ओवरडोज से 34 साल के युवक की मौत, जानिए इसके खतरे

Viagra Side Effects: सेक्स पावर बढ़ाने वाली गोलियों की ज्यादा मात्रा लेना जानलेवा हो सकता है। जानिए इन दवाओं के साइड इफेक्ट्स, ओवरडोज के खतरे और डॉक्टर क्या सलाह देते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Mar 10, 2026

Viagra Side Effects

Viagra Side Effects (photo- gemini ai)

Viagra Side Effects: उत्तर प्रदेश से एक दुखद मामला सामने आया है, जहां 34 साल के एक युवक की कथित तौर पर सेक्स पावर बढ़ाने वाली गोलियों (Sex Enhancement Pills) की ज्यादा मात्रा लेने से मौत हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक युवक ने यौन क्षमता बढ़ाने के लिए कई गोलियां एक साथ खा लीं, जिसके बाद उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसकी गर्लफ्रेंड उसे तुरंत अस्पताल लेकर गई, लेकिन डॉक्टर उसे बचा नहीं सके। इस घटना के बाद डॉक्टरों ने बिना सलाह के ऐसी दवाएं लेने को लेकर गंभीर चेतावनी दी है।

क्या होती हैं सेक्स पावर बढ़ाने वाली गोलियां

सेक्स एन्हांसमेंट पिल्स आमतौर पर उन पुरुषों के लिए बनाई जाती हैं जिन्हें इरेक्टाइल डिसफंक्शन (ED) यानी इरेक्शन से जुड़ी समस्या होती है। इस स्थिति में पुरुष को इरेक्शन पाने या उसे बनाए रखने में परेशानी होती है। इन दवाओं का काम शरीर में खून के बहाव को बढ़ाना होता है, जिससे लिंग में ब्लड फ्लो बढ़ता है और इरेक्शन में मदद मिलती है। बाजार में मिलने वाली कई दवाएं इसी तरह काम करती हैं। डॉक्टर की सलाह से सही मात्रा में ली जाएं तो ये दवाएं कई लोगों के लिए सुरक्षित और असरदार हो सकती हैं।लेकिन समस्या तब होती है जब लोग बिना डॉक्टर से पूछे या ज्यादा मात्रा में इन गोलियों का सेवन करने लगते हैं।

ज्यादा मात्रा लेना क्यों है खतरनाक

डॉक्टरों के अनुसार इन गोलियों की ओवरडोज शरीर के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। ज्यादा मात्रा लेने से दिल और ब्लड वेसल्स पर अचानक बहुत दबाव पड़ता है। इसके कारण कई गंभीर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे-

  • अचानक ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाना
  • तेज सिरदर्द या चक्कर आना
  • आंखों से धुंधला दिखाई देना
  • सीने में दर्द या हार्ट अटैक
  • गंभीर मामलों में स्ट्रोक

अगर किसी व्यक्ति को पहले से दिल की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज है, तो खतरा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। डॉक्टरों का कहना है कि ये दवाएं सिर्फ प्रजनन अंगों पर ही नहीं, बल्कि पूरे शरीर के ब्लड सर्कुलेशन को प्रभावित करती हैं।

कब लेनी चाहिए ये दवाएं

मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसी दवाएं हमेशा डॉक्टर की सलाह के बाद ही लेनी चाहिए। डॉक्टर पहले व्यक्ति की पूरी स्वास्थ्य स्थिति को देखते हैं, जैसे-

  • दिल की सेहत
  • ब्लड प्रेशर
  • पहले से चल रही दवाएं
  • अन्य बीमारियां

इन सभी चीजों को जांचने के बाद ही सही डोज तय की जाती है।

युवाओं में बढ़ रहा है गलत इस्तेमाल

डॉक्टरों के अनुसार आजकल युवाओं में इन गोलियों का गलत इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। कई लोग इन्हें सिर्फ परफॉर्मेंस बेहतर करने या जिज्ञासा के कारण लेने लगते हैं, जबकि उन्हें किसी मेडिकल समस्या की जरूरत ही नहीं होती। ऑनलाइन दवाओं की आसान उपलब्धता और सोशल मीडिया पर फैली गलत जानकारी भी इस समस्या को बढ़ा रही है। कई तथाकथित “नेचुरल” सप्लीमेंट्स में भी छुपे हुए केमिकल पाए जाते हैं, जो शरीर के लिए खतरनाक हो सकते हैं।

ये भी पढ़ें

Vein Health Tips: पैरों में सूजन और उभरी नसें हो सकती हैं खतरे का संकेत, डॉक्टर ने दी चेतावनी
स्वास्थ्य
Vein Health Tips

खबर शेयर करें:

Published on:

10 Mar 2026 03:19 pm

Hindi News / Health / Viagra Side Effects: सेक्स पावर बढ़ाने वाली गोलियों की ओवरडोज से 34 साल के युवक की मौत, जानिए इसके खतरे

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Urine Leakage Problem: 40 के बाद महिलाओं में क्यों होती है यूरिन लीकेज की समस्या? एक्सपर्ट ने बताए उपाय

Urine Leakage Problem
स्वास्थ्य

Kidney Cancer Cause : कमर-पीठ में “यहां” हो रहा दर्द… किडनी कैंसर का संकेत, यूरोलॉजिस्ट ने बताए लक्षण और जरूरी जांच

World Kidney Day 2026, Kidney Cancer Cause, A Urologist Explain KidneyCancer,
स्वास्थ्य

Multiple Myeloma Symptoms: बिना चोट के टूटी हड्डी? सावधान! यह सामान्य फ्रैक्चर नहीं, हो सकता है कैंसर का शुरुआती संकेत

Multiple Myeloma Symptoms
स्वास्थ्य

अलवर जिला अस्पताल में मरीजों की भीड़, ओपीडी और दवाई काउंटर पर लगी लंबी कतारें

अलवर

Putin Health: 30 सेकेंड तक खांसी, मिनी स्ट्रोक… क्या रूसी राष्ट्रपति पुतिन बीमार हैं? वीडियो में दिखी ऐसी हालत

Vladimir Putin, Vladimir Putin Recent Viral video, Putin Health uncontrollable cough,
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.