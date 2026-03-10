Viagra Side Effects: सेक्स पावर बढ़ाने वाली गोलियों की ओवरडोज से 34 साल के युवक की मौत, जानिए इसके खतरे

सेक्स एन्हांसमेंट पिल्स आमतौर पर उन पुरुषों के लिए बनाई जाती हैं जिन्हें इरेक्टाइल डिसफंक्शन (ED) यानी इरेक्शन से जुड़ी समस्या होती है। इस स्थिति में पुरुष को इरेक्शन पाने या उसे बनाए रखने में परेशानी होती है। इन दवाओं का काम शरीर में खून के बहाव को बढ़ाना होता है, जिससे लिंग में ब्लड फ्लो बढ़ता है और इरेक्शन में मदद मिलती है। बाजार में मिलने वाली कई दवाएं इसी तरह काम करती हैं। डॉक्टर की सलाह से सही मात्रा में ली जाएं तो ये दवाएं कई लोगों के लिए सुरक्षित और असरदार हो सकती हैं।लेकिन समस्या तब होती है जब लोग बिना डॉक्टर से पूछे या ज्यादा मात्रा में इन गोलियों का सेवन करने लगते हैं।