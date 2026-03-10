Cardiac Arrest से पहले शरीर देता है ये 7 चेतावनी संकेत, दिल के डॉक्टर ने बताए लक्षण

डॉक्टरों के मुताबिक कई लोगों को कार्डियक अरेस्ट से कुछ मिनट, कुछ घंटे या कभी-कभी कुछ दिन पहले भी कुछ लक्षण महसूस हो सकते हैं। इनमें सबसे आम लक्षण सीने में दर्द या भारीपन महसूस होना है। इसके अलावा अचानक सांस फूलना, दिल की धड़कन तेज या अनियमित होना, चक्कर आना या बेहोशी जैसा महसूस होना भी इसके संकेत हो सकते हैं। कई लोगों को बिना वजह बहुत ज्यादा थकान महसूस होती है। कुछ मामलों में ज्यादा पसीना आना, मतली या सीने में दबाव जैसा अहसास भी हो सकता है। समस्या यह है कि लोग इन लक्षणों को अक्सर गैस, एसिडिटी, चिंता या थकान समझकर नजरअंदाज कर देते हैं।