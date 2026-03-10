10 मार्च 2026,

मंगलवार

home_icon

स्वास्थ्य

Cardiac Arrest से पहले शरीर देता है ये 7 चेतावनी संकेत, दिल के डॉक्टर ने बताए लक्षण

Cardiac Arrest Warning Signs: क्या सडन कार्डियक अरेस्ट से पहले शरीर कोई संकेत देता है? जानिए इसके शुरुआती लक्षण, कब तुरंत मदद के लिए कॉल करना चाहिए और किन लोगों को ज्यादा खतरा होता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Mar 10, 2026

Heart Attack

Heart Attack (photo- gemini ai)

Cardiac Arrest Warning Signs: आजकल अचानक होने वाला सडन कार्डियक अरेस्ट (Sudden Cardiac Arrest) एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या बनता जा रहा है। अक्सर लोग सोचते हैं कि यह बिना किसी संकेत के अचानक हो जाता है, लेकिन कई मामलों में शरीर पहले से कुछ चेतावनी संकेत देता है। अगर इन संकेतों को समय पर पहचान लिया जाए, तो जान बचाई जा सकती है।

दिल के विशेषज्ञ Dr Parin Sangoi के अनुसार सडन कार्डियक अरेस्ट को “सडन” इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें अचानक दिल की धड़कन गड़बड़ा जाती है और दिल सही तरीके से खून पंप करना बंद कर देता है। लेकिन कई बार शरीर इसके पहले ही कुछ संकेत देने लगता है।

सडन कार्डियक अरेस्ट से पहले दिख सकते हैं ये लक्षण

डॉक्टरों के मुताबिक कई लोगों को कार्डियक अरेस्ट से कुछ मिनट, कुछ घंटे या कभी-कभी कुछ दिन पहले भी कुछ लक्षण महसूस हो सकते हैं। इनमें सबसे आम लक्षण सीने में दर्द या भारीपन महसूस होना है। इसके अलावा अचानक सांस फूलना, दिल की धड़कन तेज या अनियमित होना, चक्कर आना या बेहोशी जैसा महसूस होना भी इसके संकेत हो सकते हैं। कई लोगों को बिना वजह बहुत ज्यादा थकान महसूस होती है। कुछ मामलों में ज्यादा पसीना आना, मतली या सीने में दबाव जैसा अहसास भी हो सकता है। समस्या यह है कि लोग इन लक्षणों को अक्सर गैस, एसिडिटी, चिंता या थकान समझकर नजरअंदाज कर देते हैं।

क्या हर बार पहले से संकेत मिलते हैं?

डॉक्टरों का कहना है कि हर व्यक्ति में ऐसे संकेत दिखाई दें, यह जरूरी नहीं है। कुछ मामलों में दिल की इलेक्ट्रिकल गतिविधि अचानक बिगड़ जाती है और व्यक्ति बिना किसी चेतावनी के ही बेहोश हो सकता है। इसलिए दिल से जुड़ी किसी भी असामान्य समस्या को हल्के में नहीं लेना चाहिए।

अगर आप अकेले हों तो क्या मदद के लिए कॉल करने का समय मिलता है?

यह पूरी तरह स्थिति पर निर्भर करता है। अगर सीने में तेज दर्द, अचानक सांस लेने में दिक्कत या दिल की धड़कन बहुत तेज महसूस हो रही हो, तो कुछ मिनट का समय मिल सकता है जिसमें आप मदद के लिए कॉल कर सकते हैं। डॉक्टरों के अनुसार ऐसे लक्षण महसूस होते ही तुरंत इमरजेंसी सेवा को कॉल करना बहुत जरूरी है। कुछ मिनट की देरी भी खतरनाक साबित हो सकती है।

समय पर मदद क्यों है जरूरी

जब किसी व्यक्ति को कार्डियक अरेस्ट होता है और वह बेहोश हो जाता है, तो स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है। बिना खून के प्रवाह के दिमाग को नुकसान सिर्फ 4 से 6 मिनट में शुरू हो सकता है। इसलिए शुरुआती संकेतों को पहचानना और तुरंत कार्रवाई करना बेहद जरूरी है।

किन लोगों को ज्यादा सावधान रहना चाहिए

डॉक्टरों का कहना है कि जिन लोगों को पहले से दिल की बीमारी, डायबिटीज या परिवार में अचानक दिल से मौत का इतिहास रहा हो, उन्हें ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। ऐसे लोगों को नियमित हेल्थ चेकअप करवाते रहना चाहिए। अगर कभी आपको लगे कि शरीर में कुछ गंभीर गड़बड़ हो रही है, जैसे लगातार सीने में दर्द, चक्कर या अचानक बहुत ज्यादा पसीना आना, तो इंतजार न करें। तुरंत मदद के लिए कॉल करें और आसपास के किसी व्यक्ति को भी इसकी जानकारी दें।



Hindi News / Health / Cardiac Arrest से पहले शरीर देता है ये 7 चेतावनी संकेत, दिल के डॉक्टर ने बताए लक्षण



