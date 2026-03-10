Sleep Death : ऐश्वर्या राय संग काम करने वाले फेमस इंडियन एक्टर की नींद में मौत, डॉक्टर से जानिए कारण

Tamal Roy Chowdhury Sleep Death : भारतीय सिनेमा के लिए ये दुखद खबर है। फेमस एक्टर तमल रॉय चौधरी का निधन (Tamal Roy Chowdhury Dies) हो चुका है। बताया जा रहा है कि 09 मार्च को 80 वर्षीय एक्टर की मौत सोते-सोते (Sleep Death) कोलकाता निवास पर हो गई। एक्टर तमल ने बॉलीवुड की एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ भी काम किया था और अधिकत बंगाली सिनेमा में काम किए। आइए, डॉ. गौरव सिंघल (कार्डियोलॉजिस्ट) से जानते हैं कि नींद में मौत कैसे होती है और इसके पीछे का कारण क्या है?