Fatty Liver Disease: इस ट्रिक से पिघलेगी लिवर की चर्बी! इजराइल के वैज्ञानिकों ने खोजा Fatty Liver का नया इलाज

रिसर्च में यह भी देखा गया कि CBD और CBG शरीर में मौजूद कुछ खास एंजाइम्स को सक्रिय करते हैं, जिन्हें कैथेप्सिन कहा जाता है। ये एंजाइम कोशिकाओं में जमा हानिकारक फैट और कचरे को साफ करने का काम करते हैं। जब इनकी गतिविधि बढ़ती है तो लिवर से ट्राइग्लिसराइड्स और सेरामाइड्स जैसे खतरनाक फैट कम होने लगते हैं। रिसर्च में यह भी सामने आया कि CBG कुछ मामलों में ज्यादा असरदार रहा। इससे शरीर की चर्बी कम करने, LDL कोलेस्ट्रॉल घटाने और इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर करने में मदद मिली।