10 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Fatty Liver Disease: इस ट्रिक से पिघलेगी लिवर की चर्बी! इजराइल के वैज्ञानिकों ने खोजा Fatty Liver का नया इलाज

Fatty Liver Disease: नई रिसर्च में दावा किया गया है कि कैनाबिस में पाए जाने वाले CBD और CBG कंपाउंड फैटी लिवर को कम करने और मेटाबॉलिक हेल्थ सुधारने में मदद कर सकते हैं। जानिए पूरी स्टडी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Mar 10, 2026

Fatty Liver Disease

Fatty Liver Disease (Photo- gemini ai)

Fatty Liver Disease: दुनिया भर में फैटी लिवर यानी लिवर में चर्बी जमा होने की समस्या तेजी से बढ़ रही है। अब एक नई रिसर्च में सामने आया है कि कैनाबिस पौधे में पाए जाने वाले कुछ खास कंपाउंड इस बीमारी के इलाज में मददगार साबित हो सकते हैं।

Hebrew University of Jerusalem के शोधकर्ताओं द्वारा की गई इस स्टडी में पाया गया कि कैनाबिस से मिलने वाले दो कंपाउंड कैनाबिडियोल (CBD) और कैनाबिगेरोल (CBG) लिवर में जमा फैट को कम करने और मेटाबॉलिक हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। यह शोध British Journal of Pharmacology में प्रकाशित हुआ है।

क्या होते हैं CBD और CBG

कैनाबिस पौधे में कई तरह के केमिकल कंपाउंड पाए जाते हैं। इनमें CBD और CBG ऐसे कंपाउंड हैं जो शरीर पर नशे जैसा असर नहीं डालते। दरअसल कैनाबिस में एक और कंपाउंड होता है THC, जो “हाई” यानी नशे जैसा प्रभाव पैदा करता है। लेकिन CBD और CBG में ऐसा असर नहीं होता, इसलिए वैज्ञानिक मानते हैं कि इनका इस्तेमाल लंबे समय तक इलाज के तौर पर किया जा सकता है।

किस बीमारी पर हुई रिसर्च

यह रिसर्च एक ऐसी बीमारी पर की गई है जिसे मेटाबॉलिक डिसफंक्शन-एसोसिएटेड स्टीयाटोटिक लिवर डिजीज (MASLD) कहा जाता है। इसे पहले फैटी लिवर डिजीज के नाम से जाना जाता था। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार यह बीमारी दुनिया भर में करीब एक-तिहाई वयस्कों को प्रभावित करती है। मोटापा, खराब खान-पान और इंसुलिन रेजिस्टेंस इसके प्रमुख कारण माने जाते हैं। अभी तक इस बीमारी के इलाज के लिए बहुत कम प्रभावी दवाएं उपलब्ध हैं।

लिवर को कैसे फायदा पहुंचाते हैं ये कंपाउंड

रिसर्च के प्रमुख वैज्ञानिक Joseph Tam के अनुसार CBD और CBG लिवर के काम करने के तरीके को बेहतर बनाते हैं। अध्ययन में पाया गया कि ये कंपाउंड लिवर में फॉस्फोक्रिएटिन नाम के एक अणु को बढ़ाते हैं। यह अणु कोशिकाओं में ऊर्जा स्टोर करने का काम करता है और जरूरत पड़ने पर बैकअप बैटरी की तरह काम करता है। इससे लिवर पर ज्यादा फैट या तनाव होने पर भी वह बेहतर तरीके से काम कर पाता है।

शरीर से खराब फैट को हटाने में मदद

रिसर्च में यह भी देखा गया कि CBD और CBG शरीर में मौजूद कुछ खास एंजाइम्स को सक्रिय करते हैं, जिन्हें कैथेप्सिन कहा जाता है। ये एंजाइम कोशिकाओं में जमा हानिकारक फैट और कचरे को साफ करने का काम करते हैं। जब इनकी गतिविधि बढ़ती है तो लिवर से ट्राइग्लिसराइड्स और सेरामाइड्स जैसे खतरनाक फैट कम होने लगते हैं। रिसर्च में यह भी सामने आया कि CBG कुछ मामलों में ज्यादा असरदार रहा। इससे शरीर की चर्बी कम करने, LDL कोलेस्ट्रॉल घटाने और इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर करने में मदद मिली।

अभी और रिसर्च की जरूरत

हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि यह रिसर्च अभी शुरुआती स्तर पर है और नियंत्रित परिस्थितियों में की गई है। इसलिए यह जानने के लिए और क्लिनिकल ट्रायल की जरूरत होगी कि यह तरीका इंसानों में कितना सुरक्षित और प्रभावी है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति कैनाबिस आधारित दवाओं का इस्तेमाल करना चाहता है, तो उसे पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। इससे संभावित फायदे और जोखिम दोनों को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

ये भी पढ़ें

Urine Leakage Problem: 40 के बाद महिलाओं में क्यों होती है यूरिन लीकेज की समस्या? एक्सपर्ट ने बताए उपाय
स्वास्थ्य
Urine Leakage Problem

खबर शेयर करें:

Updated on:

10 Mar 2026 05:56 pm

Published on:

10 Mar 2026 05:48 pm

Hindi News / Health / Fatty Liver Disease: इस ट्रिक से पिघलेगी लिवर की चर्बी! इजराइल के वैज्ञानिकों ने खोजा Fatty Liver का नया इलाज

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Urine Leakage Problem: 40 के बाद महिलाओं में क्यों होती है यूरिन लीकेज की समस्या? एक्सपर्ट ने बताए उपाय

Urine Leakage Problem
स्वास्थ्य

Kidney Cancer Cause : कमर-पीठ में “यहां” हो रहा दर्द… किडनी कैंसर का संकेत, यूरोलॉजिस्ट ने बताए लक्षण और जरूरी जांच

World Kidney Day 2026, Kidney Cancer Cause, A Urologist Explain KidneyCancer,
स्वास्थ्य

Multiple Myeloma Symptoms: बिना चोट के टूटी हड्डी? सावधान! यह सामान्य फ्रैक्चर नहीं, हो सकता है कैंसर का शुरुआती संकेत

Multiple Myeloma Symptoms
स्वास्थ्य

Viagra Side Effects: सेक्स पावर बढ़ाने वाली गोलियों की ओवरडोज से 34 साल के युवक की मौत, जानिए इसके खतरे

Viagra Side Effects
स्वास्थ्य

अलवर जिला अस्पताल में मरीजों की भीड़, ओपीडी और दवाई काउंटर पर लगी लंबी कतारें

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.