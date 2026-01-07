Thyroid Treatment: इस राज्य के उप-स्वास्थ्य केंद्रों पर मिलेगी थायराइड की दवाई! अभी जानें इसके लक्षण और बचने के उपाय

Thyroid Treatment: थायराइड आज के समय में एक आम समस्या है; लगभग हर घर में किसी न किसी को तो यह समस्या है। ज्यादातर लोगों का मानना है कि जिनको थायराइड है उनका वजन बढ़ जाता है, उनको इस बात से ही अंदाजा लगा लेना चाहिए कि उनको थायराइड हो गया है। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जिन लोगों को थायराइड होता है उनका वजन बढ़ ही जाए। असल में थायराइड 2 प्रकार का होता है क्योंकि एक प्रकार हाइपोथायरायडिज्म होता है जिसमें व्यक्ति का वजन बढ़ जाता है। दूसरा हाइपरथायरायडिज्म होता है जिसमें व्यक्ति का वजन घट जाता है और वह सूखकर लकड़ी जैसा हो जाता है।