छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में मिलेंगी शुगर-थायराइड की दवाइयां, ग्रामीण मरीजों को बड़ी राहत

अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में मिलेंगी शुगर-थायराइड की दवाइयां (Photo AI IMage)
CG News: छत्तीसगढ़ के ग्रामीण मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में सामान्य बीमारियों के साथ-साथ शुगर और थायराइड जैसी गंभीर बीमारियों की दवाइयां भी उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों को इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उप स्वास्थ्य केंद्रों में दवा सुविधाओं में बड़ा सुधार किया है। अब सर्दी-जुकाम, बुखार और उल्टी-दस्त की दवाओं के साथ शुगर, थायराइड, खून पतला करने वाली दवाएं भी ग्रामीण मरीजों को आसानी से मिल सकेंगी।
पहले ये दवाएं केवल जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेजों में ही मिलती थीं। ग्रामीण मरीजों को बार-बार दूर शहर तक यात्रा करनी पड़ती थी। अब गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उप स्वास्थ्य केंद्रों में ये दवाएं उपलब्ध होंगी, जिससे मरीजों को समय और खर्च दोनों की बचत होगी।
स्वास्थ्य विभाग ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में दवाओं की संख्या 146 से बढ़ाकर 247 और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 196 से बढ़ाकर 365 कर दी है। उप स्वास्थ्य केंद्रों में भी अब 146 किस्म की दवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इनमें एंटीबायोटिक और दर्द निवारक इंजेक्शन भी शामिल हैं। नए सिस्टम में किसी भी खामी की स्थिति आने पर उसका तुरंत सुधार किया जाएगा।
इसका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ और प्रभावी बनाना है। अब गंभीर बीमारियों की दवाएं घर के पास ही मिलेंगी, जिससे मरीजों को शहर की यात्रा करने की जरूरत नहीं होगी और समय की बचत के साथ-साथ स्वास्थ्य की सुरक्षा भी बढ़ेगी।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग