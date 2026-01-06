6 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

icon

प्रोफाइल

रायपुर

छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में मिलेंगी शुगर-थायराइड की दवाइयां, ग्रामीण मरीजों को बड़ी राहत

ग्रामीण मरीजों को बार-बार दूर शहर तक यात्रा करनी पड़ती थी। अब गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उप स्वास्थ्य केंद्रों में ये दवाएं उपलब्ध होंगी, जिससे मरीजों को समय और खर्च दोनों की बचत होगी।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Jan 06, 2026

छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में मिलेंगी शुगर-थायराइड की दवाइयां, ग्रामीण मरीजों को बड़ी राहत

अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में मिलेंगी शुगर-थायराइड की दवाइयां (Photo AI IMage)

CG News: छत्तीसगढ़ के ग्रामीण मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में सामान्य बीमारियों के साथ-साथ शुगर और थायराइड जैसी गंभीर बीमारियों की दवाइयां भी उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों को इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उप स्वास्थ्य केंद्रों में दवा सुविधाओं में बड़ा सुधार किया है। अब सर्दी-जुकाम, बुखार और उल्टी-दस्त की दवाओं के साथ शुगर, थायराइड, खून पतला करने वाली दवाएं भी ग्रामीण मरीजों को आसानी से मिल सकेंगी।

पहले ये दवाएं केवल जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेजों में ही मिलती थीं। ग्रामीण मरीजों को बार-बार दूर शहर तक यात्रा करनी पड़ती थी। अब गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उप स्वास्थ्य केंद्रों में ये दवाएं उपलब्ध होंगी, जिससे मरीजों को समय और खर्च दोनों की बचत होगी।

स्वास्थ्य विभाग ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में दवाओं की संख्या 146 से बढ़ाकर 247 और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 196 से बढ़ाकर 365 कर दी है। उप स्वास्थ्य केंद्रों में भी अब 146 किस्म की दवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इनमें एंटीबायोटिक और दर्द निवारक इंजेक्शन भी शामिल हैं। नए सिस्टम में किसी भी खामी की स्थिति आने पर उसका तुरंत सुधार किया जाएगा।

इसका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ और प्रभावी बनाना है। अब गंभीर बीमारियों की दवाएं घर के पास ही मिलेंगी, जिससे मरीजों को शहर की यात्रा करने की जरूरत नहीं होगी और समय की बचत के साथ-साथ स्वास्थ्य की सुरक्षा भी बढ़ेगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

06 Jan 2026 01:15 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में मिलेंगी शुगर-थायराइड की दवाइयां, ग्रामीण मरीजों को बड़ी राहत

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Sachin Pilot CG Visit: 8 जनवरी को सचिन पायलट का रायपुर दौरा, मनरेगा आंदोलन पर करेंगे मंथन

कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट (photo source- Patrika)
रायपुर

खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम्स! बस्तर के राकेश ने साबित किया- प्रतिभा हालात की मोहताज नहीं

खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम्स (photo source- Patrika)
Patrika Special News

छत्तीसगढ़ को मिलने जा रहा नया टूरिज्म हॉटस्पॉट, उदंती-सीतानदी में शुरू होगी वनभैंसा सफारी

CG Tourism
रायपुर

CG News: हत्या या आत्महत्या? झारखंड के युवक की रायपुर में संदिग्ध मौत, शव पर मिले चोट के निशान…

रायपुर

सेंट्रल जेल रायपुर में बंदी ने लगाई फांसी, परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाकर जमकर किया प्रदर्शन

बंदी ने जेल में लगाई फांसी (photo source- Patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.