छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में मिलेंगी शुगर-थायराइड की दवाइयां, ग्रामीण मरीजों को बड़ी राहत

CG News: छत्तीसगढ़ के ग्रामीण मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में सामान्य बीमारियों के साथ-साथ शुगर और थायराइड जैसी गंभीर बीमारियों की दवाइयां भी उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों को इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उप स्वास्थ्य केंद्रों में दवा सुविधाओं में बड़ा सुधार किया है। अब सर्दी-जुकाम, बुखार और उल्टी-दस्त की दवाओं के साथ शुगर, थायराइड, खून पतला करने वाली दवाएं भी ग्रामीण मरीजों को आसानी से मिल सकेंगी।