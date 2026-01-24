Thyroid Cancer Symptoms: बिना वजह खांसी और निगलने में दिक्कत? थायरॉयड कैंसर का ये लक्षण 90% लोग कर देते हैं नजरअंदाज

Thyroid Cancer Symptoms: थायरॉयड कैंसर दुनिया भर में धीरे-धीरे बढ़ रहा है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। अच्छी बात यह है कि यह कैंसर ज्यादातर मामलों में काबू में रहने वाला माना जाता है और समय पर पता चल जाए तो इसके ठीक होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। लेकिन परेशानी यह है कि इसके शुरुआती लक्षण अक्सर दर्दरहित और हल्के होते हैं, जिस वजह से लोग इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं और डॉक्टर तक देर से पहुंचते हैं।