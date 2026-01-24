24 जनवरी 2026,

शनिवार

स्वास्थ्य

Thyroid Cancer Symptoms: बिना वजह खांसी और निगलने में दिक्कत? थायरॉयड कैंसर का ये लक्षण 90% लोग कर देते हैं नजरअंदाज

Thyroid Cancer Symptoms: थायरॉयड कैंसर के शुरुआती लक्षण अक्सर दर्दरहित होते हैं। डॉक्टर नितिन लीखा से जानिए गर्दन की गांठ, आवाज बदलना और अन्य चेतावनी संकेत।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Jan 24, 2026

Thyroid Cancer Symptoms

Thyroid Cancer Symptoms (photo- gemini ai)

Thyroid Cancer Symptoms: थायरॉयड कैंसर दुनिया भर में धीरे-धीरे बढ़ रहा है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। अच्छी बात यह है कि यह कैंसर ज्यादातर मामलों में काबू में रहने वाला माना जाता है और समय पर पता चल जाए तो इसके ठीक होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। लेकिन परेशानी यह है कि इसके शुरुआती लक्षण अक्सर दर्दरहित और हल्के होते हैं, जिस वजह से लोग इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं और डॉक्टर तक देर से पहुंचते हैं।

थायरॉयड क्या है और क्यों है जरूरी?

डॉ. नितिन लीखा बताते हैं कि थायरॉयड एक छोटी तितली के आकार की ग्रंथि होती है, जो गर्दन के आगे वाले हिस्से में होती है। यह हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म, दिल की धड़कन और शरीर का तापमान कंट्रोल करती है। थायरॉयड कैंसर की खास बात यह है कि शुरुआती दौर में इसमें दर्द नहीं होता, इसलिए लोग संकेतों को गंभीरता से नहीं लेते।

थायरॉयड कैंसर के 7 शुरुआती लक्षण

गर्दन में बिना दर्द की गांठ

यह सबसे आम लक्षण है। शेव करते समय, मेकअप लगाते हुए या गहने पहनते वक्त कई लोगों को गर्दन में गांठ महसूस होती है। हर गांठ कैंसर नहीं होती, लेकिन अगर गांठ सख्त हो या बढ़ती जा रही हो, तो डॉक्टर को दिखाना जरूरी है।

आवाज में लगातार बदलाव

अगर आपकी आवाज लंबे समय तक भारी या बैठी हुई लग रही है और ठीक नहीं हो रही, तो यह संकेत हो सकता है कि थायरॉयड की गांठ आवाज की नसों पर दबाव डाल रही है।

निगलने में परेशानी

कुछ लोगों को खाना या पानी निगलते समय ऐसा लगता है जैसे गले में कुछ फंसा हुआ है। यह थायरॉयड के बढ़ने की वजह से हो सकता है।

सांस लेने में दिक्कत या गर्दन में जकड़न

लेटते समय या गहरी सांस लेते वक्त परेशानी होना इस बात का संकेत हो सकता है कि थायरॉयड की गांठ सांस की नली पर दबाव डाल रही है।

गर्दन या गले में दर्द जो कान तक जाए

बिना किसी संक्रमण या चोट के अगर गले या गर्दन में दर्द बना रहता है और कान तक फैलता है, तो इसे हल्के में न लें।

गर्दन की लिम्फ नोड्स का सूजना

गर्दन में सख्त और बिना दर्द की सूजन, जो लंबे समय तक कम न हो, कैंसर का संकेत हो सकती है।

बिना वजह लगातार खांसी

अगर लंबे समय से सूखी खांसी है और उसका कोई साफ कारण नहीं है, तो यह भी थायरॉयड कैंसर का कम जाना-पहचाना लक्षण हो सकता है।

जल्दी जांच क्यों जरूरी है?

डॉ. लीखा कहते हैं कि इनमें से कोई भी लक्षण होने का मतलब यह नहीं कि आपको कैंसर है, लेकिन अगर लक्षण लंबे समय तक बने रहें, तो जांच कराना बेहद जरूरी है। सही समय पर पहचान होने पर थायरॉयड कैंसर का इलाज आसान होता है और मरीज सामान्य जीवन जी सकता है। थोड़ी-सी सतर्कता और समय पर डॉक्टर से सलाह लेना आपकी सेहत और जिंदगी दोनों बचा सकता है।

Hindi News / Health / Thyroid Cancer Symptoms: बिना वजह खांसी और निगलने में दिक्कत? थायरॉयड कैंसर का ये लक्षण 90% लोग कर देते हैं नजरअंदाज

