Gut Health: दही से 10 गुना ज्यादा ताकतवर हैं ये 6 प्रोबायोटिक फूड्स, जो पेट की हर बीमारी को करेंगे ठीक

Gut Health: क्या आप जानते हैं कि भारत के लगभग 70% लोग पेट की किसी न किसी समस्या से लड़ रहे हैं? आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, एंटीबायोटिक्स का अधिक सेवन और अल्ट्रा-प्रोसेस्ड डाइट ने हमारे पेट के बैक्टीरिया का संतुलन बिगाड़ दिया है। जब भी गट हेल्थ की बात आती है, तो दिमाग में सबसे पहले दही आता है। लेकिन विज्ञान कहता है कि केवल दही काफी नहीं है।