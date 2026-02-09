HIV Skin Symptoms: डैंड्रफ या खतरनाक संकेत? जानिए कब रूसी बन सकती है गंभीर बीमारी

HIV Skin Symptoms: हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें डॉक्टर फहद इम्तियाज ने बताया कि उनके क्लिनिक में आए एक मरीज को सिर्फ डैंड्रफ की समस्या थी। शुरुआत में उसे सामान्य इलाज दिया गया, लेकिन जब वह कुछ दिनों बाद वापस आया तो उसका वजन काफी कम हो चुका था। जांच कराने पर पता चला कि वह मरीज HIV पॉजिटिव था। डॉक्टर ने कहा कि यह सेबोरिक डर्मेटाइटिस का मामला था, जो कई बार HIV का पहला संकेत हो सकता है। उन्होंने यह भी अंदेशा जताया कि मरीज को नाई की दुकान पर बिना स्टरलाइज किए ब्लेड से हल्की कट लगने से HIV हुआ होगा।