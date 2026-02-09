9 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

HIV Skin Symptoms: डैंड्रफ या खतरनाक संकेत? जानिए कब रूसी बन सकती है गंभीर बीमारी

HIV Skin Symptoms: क्या डैंड्रफ HIV का शुरुआती लक्षण है? नाई की दुकान से HIV फैल सकता है या नहीं? डॉक्टर ने वायरल दावे की सच्चाई बताई।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Feb 09, 2026

HIV Skin Symptoms

HIV Skin Symptoms (photo- gemini ai)

HIV Skin Symptoms: हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें डॉक्टर फहद इम्तियाज ने बताया कि उनके क्लिनिक में आए एक मरीज को सिर्फ डैंड्रफ की समस्या थी। शुरुआत में उसे सामान्य इलाज दिया गया, लेकिन जब वह कुछ दिनों बाद वापस आया तो उसका वजन काफी कम हो चुका था। जांच कराने पर पता चला कि वह मरीज HIV पॉजिटिव था। डॉक्टर ने कहा कि यह सेबोरिक डर्मेटाइटिस का मामला था, जो कई बार HIV का पहला संकेत हो सकता है। उन्होंने यह भी अंदेशा जताया कि मरीज को नाई की दुकान पर बिना स्टरलाइज किए ब्लेड से हल्की कट लगने से HIV हुआ होगा।

इस वीडियो के बाद लोगों के मन में डर बैठ गया। क्या नाई की दुकान जाना खतरनाक है? क्या डैंड्रफ HIV का शुरुआती लक्षण है?इन सवालों के जवाब इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉ. शिवानी यादव (हरियाणा) ने दिया है। तो आइए जानते हैं क्या है उनकी राय।

क्या डैंड्रफ का मतलब HIV होता है?

डॉ. शिवानी साफ कहती हैं कि डैंड्रफ या सेबोरिक डर्मेटाइटिस बहुत आम समस्या है और ज्यादातर मामलों में इसका HIV से कोई लेना-देना नहीं होता। हां, HIV से पीड़ित लोगों में यह समस्या ज्यादा गंभीर हो सकती है, लेकिन सिर्फ डैंड्रफ देखकर यह मान लेना कि व्यक्ति को HIV है, बिल्कुल गलत है।

HIV से जुड़ा डैंड्रफ कैसा होता है?

डॉक्टर के मुताबिक, HIV से जुड़ा सेबोरिक डर्मेटाइटिस ज्यादा गंभीर होता है। सिर्फ सिर तक सीमित नहीं रहता छाती, पीठ और स्किन फोल्ड्स तक फैल सकता है। आम शैंपू या इलाज से ठीक नहीं होता। लेकिन देखने भर से फर्क करना लगभग नामुमकिन है। इसके लिए ब्लड टेस्ट ही एकमात्र तरीका है।

क्या नाई की दुकान से HIV हो सकता है?

इस सवाल पर डॉक्टर शिवानी ने साफ कहा कि इसका खतरा बेहद कम है। HIV वायरस शरीर के बाहर ज्यादा देर जिंदा नहीं रहता। नाई की दुकान पर ब्लेड से हल्की कट लगने से HIV फैलने की संभावना लगभग ना के बराबर होती है। हां, साफ-सफाई और स्टरलाइजेशन जरूरी है, लेकिन सिर्फ इसी वजह से HIV होने की चिंता करना सही नहीं।

HIV में और कौन से स्किन लक्षण दिख सकते हैं?

डॉ. शिवानी बताती हैं कि HIV के शुरुआती या आगे के स्टेज में कुछ और त्वचा संबंधी समस्याएं दिख सकती हैं, जैसे:

  • मुंह में बार-बार फंगल इंफेक्शन
  • बार-बार छाले या हर्पीज
  • अजीब तरह के फंगल इंफेक्शन
  • लंबे समय तक न भरने वाले घाव
  • पूरे शरीर में खुजली
  • अचानक गंभीर सोरायसिस

ये भी पढ़ें

World AIDS Day 2025 : आखिर क्यों HIV लाइलाज है, ये हैं वो 5 कारण, शुरुआती लक्षण भी जानिए
स्वास्थ्य
World AIDS Day 2025

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

09 Feb 2026 03:45 pm

Hindi News / Health / HIV Skin Symptoms: डैंड्रफ या खतरनाक संकेत? जानिए कब रूसी बन सकती है गंभीर बीमारी

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

अब संगीत थेरेपी महत्वपूर्ण सहायक उपचार के रूप में उभर रही

संगीत थेरेपी
हुबली

Turmeric Side Effects: हल्दी खाने का यह तरीका है एकदम गलत! डॉक्टर ने बताया शरीर को हो सकता है नुकसान?

Turmeric Side Effects
स्वास्थ्य

5 मिनट की ये बीमारी आपकी जान ले सकती है! Mini Stroke को न करें नजरअंदाज

Mini Stroke Symptoms
स्वास्थ्य

आज से सायं कालीन OPD शुरू, मरीजों को मिलेगा OPD में रात 9 बजे तक इलाज

अलवर

छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए मजबूत सपोर्ट सिस्टम लागू किया

मानसिक स्वास्थ्य
हुबली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.