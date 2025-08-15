HIV Test Before Marriage : शादी से पहले HIV जांच को अनिवार्य किया जाए या नहीं?

HIV Test Before Marriage : मेघालय का नाम आते ही मन में एक प्राकर्तिक सुंदरता तैरने लगती है यह एक ऐसा राज्य जिसकी खूबसूरती अपनी हरियाली और पहाड़ों के लिए जानी जाती है। लेकिन ये सुंदर राज्य आज एक और गंभीर समस्या से जूझ रहा है। यह समस्या है HIV/AIDS का बढ़ता हुआ संकट जिसने विशेष रूप से जयंतिया हिल्स के जिलों को बुरी तरह अपनी गिरफ्त में ले लिया है। हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री माजेल एम्पारिन लिंगदोह ने एक बड़ा बयान दिया, जिसमें उन्होंने गोवा की तर्ज पर शादी से पहले HIV/AIDS टेस्ट अनिवार्य करने का संकेत दिया। यह फैसला सिर्फ एक स्वास्थ्य समस्या का हल नहीं है बल्कि इसके पीछे मानवाधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक भेदभाव जैसे कई पहलू भी शामिल हैं।