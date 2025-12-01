World AIDS Day 2025 : आखिर क्यों HIV लाइलाज है, ये हैं वो 5 कारण, शुरुआती लक्षण भी जानिए

HIV को शुरुआती स्टेज में पकड़ लेना सबसे बड़ा बचाव है। आज ART दवाओं की वजह से HIV मरीज पूरी तरह सामान्य ज़िंदगी जी सकते हैं, बशर्ते कि समय पर टेस्ट, नियमित दवा और सुरक्षित व्यवहार का पालन किया जाए। इस दिन लोगों को याद दिलाया जाता है कि HIV भले लाइलाज हो, लेकिन कंट्रोल योग्य और मैनेज करने योग्य है, और बेहद सुरक्षित जीवन संभव है।