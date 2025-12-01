विश्व एड्स दिवस आज: कटनी में बढ़ रहा एचआईवी-एड्स का खतरा, छह वर्षों में 335 मरीज मिले, 14 ने गंवाई जान

कटनी। जिले में एचआईवी-एड्स का बढ़ता संक्रमण अब गंभीर चिंता का विषय बन चुका है। पिछले छह वर्षों में सामने आए 335 मामले स्वास्थ्य व्यवस्थाओं और समाज दोनों के लिए चेतावनी हैं। लगातार बढ़ते आंकड़े बताते हैं कि अभी भी लोगों में जागरूकता की भारी कमी है। असुरक्षित संबंध, लापरवाही और जानकारी का अभाव संक्रमण को बढ़ावा दे रहे हैं। सबसे चिंताजनक तथ्य यह है कि महिलाएं और बच्चे भी इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। संक्रमित गर्भवती महिलाओं का बढ़ता आंकड़ा समाज और परिवार दोनों के लिए खतरे की घंटी है। मौतों का बढ़ता आंकड़ा बीमारी की भयावहता को और स्पष्ट कर रहा है। अब समय आ गया है कि समाज, स्वास्थ्य विभाग और हर व्यक्ति मिलकर जागरूकता को प्राथमिकता दें…। जिले में एचआईवी-एड्स का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले छह वर्षों में 335 मामले सामने आ चुके हैं, जो स्वास्थ्य विभाग और समाज, दोनों के लिए गंभीर चेतावनी का संकेत हैं। संक्रमण फैलने के मुख्य कारण असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित रक्त या सुई का उपयोग, जागरूकता की कमी और लापरवाही माने जा रहे हैं। चिंताजनक बात यह है कि संक्रमितों में 131 महिलाएं और 09 बच्चे शामिल हैं। वहीं, 47 गर्भवती महिलाओं में एचआईवी संक्रमण पाया गया है।