केंद्र पहुंचकर कलेक्टर ने देखी धान, स्कूल-आंगनवाड़ी व स्वास्थ्य केंद्र की टटोली नब्ज

कटनी/बहोरीबंद. कलेक्टर आशीष तिवारी बुधवार को बहोरीबंद विकासखण्ड क्षेत्र के निरीक्षण दौरे पर रहे। दौरे के दौरान उन्होंने विभिन्न शासकीय संस्थानों एवं व्यवस्थाओं का जायजा लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। निरीक्षण की शुरुआत ग्राम पंचायत तिहारी (आनन्दपुर) स्थित आंगनबाड़ी केंद्र से हुई। यहां कलेक्टर ने बच्चों से बातचीत की, उनकी कविताएं सुनीं तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से मोबाइल डाटा एंट्री की स्थिति की जानकारी लेकर आवश्यक निर्देश दिए। इसके बाद परिसर में स्थित शासकीय प्राथमिक शाला पहुंचे, जहां बच्चों से सामान्य प्रश्न पूछे तथा मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता के बारे में जानकारी ली। कलेक्टर ने आंगनबाड़ी व प्राथमिक शाला में बच्चों की शिक्षा के स्तर की सराहना की।

इसके पश्चात कलेक्टर विकासखण्ड क्षेत्र के ग्राम कौडिय़ा स्थित धान उपार्जन केंद्र पहुंचे। यहां उन्होंने खरीदी केंद्र प्रभारी से किसानों की उपज की आमद, तौल एवं रिपोर्ट का मिलान किया। साथ ही सर्वेयर से धान की नमी का मौके पर परीक्षण कराया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कौडिय़ा में पदस्थ एएनएम एवं सीएचओ से गर्भवती महिलाओं की जांच, टीकाकरण, जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की जानकारी ली और ऑनलाइन डाटा अद्यतन रखने कहा। शासकीय महावीर उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पहुंचे। उन्होंने कक्षा आठवीं एवं बारहवीं के विद्यार्थियों से विषय संबंधित प्रश्न पूछे, पाठ्यक्रम की प्रगति की जानकारी ली और बच्चों की तैयारी से संतुष्ट होकर उत्साहवर्धन किया। ओपन कैप में वेयरहाउस एवं नान के अधिकारियों से भंडारित उपज के रख-रखाव की जानकारी लेते हुए गुणवत्तायुक्त धान भंडारण के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि लापरवाही पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके पश्चात डबल लॉक गोदाम का निरीक्षण कर वहां खाद लेने पहुंचे किसानों से चर्चा की, जिस पर किसानों ने बताया कि उन्हें आवश्यकता के अनुसार खाद उपलब्ध हो रही है।