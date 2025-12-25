केंद्र पहुंचकर कलेक्टर ने देखी धान, स्कूल-आंगनवाड़ी व स्वास्थ्य केंद्र की टटोली नब्ज

Paddy
कटनी/बहोरीबंद. कलेक्टर आशीष तिवारी बुधवार को बहोरीबंद विकासखण्ड क्षेत्र के निरीक्षण दौरे पर रहे। दौरे के दौरान उन्होंने विभिन्न शासकीय संस्थानों एवं व्यवस्थाओं का जायजा लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। निरीक्षण की शुरुआत ग्राम पंचायत तिहारी (आनन्दपुर) स्थित आंगनबाड़ी केंद्र से हुई। यहां कलेक्टर ने बच्चों से बातचीत की, उनकी कविताएं सुनीं तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से मोबाइल डाटा एंट्री की स्थिति की जानकारी लेकर आवश्यक निर्देश दिए। इसके बाद परिसर में स्थित शासकीय प्राथमिक शाला पहुंचे, जहां बच्चों से सामान्य प्रश्न पूछे तथा मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता के बारे में जानकारी ली। कलेक्टर ने आंगनबाड़ी व प्राथमिक शाला में बच्चों की शिक्षा के स्तर की सराहना की।
इसके पश्चात कलेक्टर विकासखण्ड क्षेत्र के ग्राम कौडिय़ा स्थित धान उपार्जन केंद्र पहुंचे। यहां उन्होंने खरीदी केंद्र प्रभारी से किसानों की उपज की आमद, तौल एवं रिपोर्ट का मिलान किया। साथ ही सर्वेयर से धान की नमी का मौके पर परीक्षण कराया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कौडिय़ा में पदस्थ एएनएम एवं सीएचओ से गर्भवती महिलाओं की जांच, टीकाकरण, जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की जानकारी ली और ऑनलाइन डाटा अद्यतन रखने कहा। शासकीय महावीर उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पहुंचे। उन्होंने कक्षा आठवीं एवं बारहवीं के विद्यार्थियों से विषय संबंधित प्रश्न पूछे, पाठ्यक्रम की प्रगति की जानकारी ली और बच्चों की तैयारी से संतुष्ट होकर उत्साहवर्धन किया। ओपन कैप में वेयरहाउस एवं नान के अधिकारियों से भंडारित उपज के रख-रखाव की जानकारी लेते हुए गुणवत्तायुक्त धान भंडारण के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि लापरवाही पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके पश्चात डबल लॉक गोदाम का निरीक्षण कर वहां खाद लेने पहुंचे किसानों से चर्चा की, जिस पर किसानों ने बताया कि उन्हें आवश्यकता के अनुसार खाद उपलब्ध हो रही है।
ओपन कैप प्रभारी अतुल रजक ने बताया कि अब तक विभिन्न खरीदी केंद्र से लाई गई लगभग 3 हजार क्विंटल धान को सर्वेयरों द्वारा अमानक पाए जाने पर रिजेक्ट किया गया है। इस धान में कंकरनुमा पत्थर, धूल, बदरा एवं अधिक नमी पाई गई, जिसके चलते इसे संबंधित खरीदी केंद्रों को वापस भेज दिया गया है। बुधवार को भी तीन ट्रकों में लाई गई धान को अमानक होने के कारण रिजेक्ट किया गया। बड़ी मात्रा में धान रिजेक्ट होने से लापरवाही बरतने वाले खरीदी केंद्र प्रभारियों में हडक़ंप की स्थिति है।
भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) की महाप्रबंधक सूफिया फारुकी वली आईएएस ने धान खरीदी प्रक्रिया का निरीक्षण किया। रैपुरा समिति (अमन गोदाम) का निरीक्षण किया। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य वर्तमान बाजार स्थिति का आंकलन करना, किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करना, धान खरीदी प्रक्रिया को और अधिक सुव्यवस्थित बनाना रहा। निरीक्षण के दौरान महाप्रबंधक ने किसानों के साथ-साथ खरीदी में संलग्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों से संवाद किया और धान खरीदी तथा गुणवत्ता मानकों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता बरतने, किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने तथा संपूर्ण व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने मंडी में पदस्थ कर्मचारियों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप ही धान की खरीदी करने के निर्देश दिए।
