कटनी

सेंट्रल पार्किंग खत्म होने पर व्यापारियों का धन्यवाद ज्ञापित करने पहुंचीं महापौर को लोगों ने गिनाई समस्याएं, कसा तंज

खंभों में कब लगेंगी लाइटें, शहर की बदहाल सडक़ों की कब होगी मरम्मत

3 min read
Google source verification

कटनी

image

Balmeek Pandey

Dec 24, 2025

Katni mahapaur

Katni mahapaur

कटनी. शहर में सेंटर पार्किंग के कारण बिगड़ रही यातायात व्यवस्था व हर दिन परेशान हो रहे हजारों लोगों की पीड़ा को पत्रिका ने प्रमुखता से उजागर किया, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा, नगर निगम आयुक्त तपस्या परिहार ने गंभीरता से लिया। दो से तीन दिनों तक निरीक्षण कर व्यापारियों से चर्चा कर सेंटर पार्किंक खत्म करने व नियमों का पालन करने चर्चा की गई। अधिकारियों के साथ हुई बैठक में सहमति के बाद सेंटर पार्किंग को खत्म कर दिया गया है। इस पर महापौर प्रीति सूरी मंगलवार शाम एमआइसी सदस्य व नगर निगम के अधिकारियों के संग स्टेशन चौराहा पहुंची और रैली निकालकर व्यापारियों का धन्यवाद करने पहुंचीं, लेकिन इस दौरान मेन रोड के व्यापारियों ने शहर में व्याप्त समस्याओं की झड़ी लगा दी। बेबाकी से लोगों ने पीड़ा बयां कि और जमकर अधिकारियों पर महापौर के सामने तंज कसा।

आप लोगों के आने के पहले किया गया सुंदर

एक कारोबारी ने नगर निगम के जनप्रतिनिधियों पर तंज कसते हुए कहा कि आपके आने के पहले मेन रोड को साफ किया गया है। आप यदि बगैर बताए आएं तो देखेंगे कि कितना गंदा लगता है। जब महापौर आईं तो सफाई भी अच्छी हुई, हांका गैंग भी आया, वाहनों को भी व्यवस्थित करा दिया गया, अस्थाई अतिक्रमण भी हटवाया गया। आखिर यह व्यवस्था हमेशा क्यों नहीं रहती।

इन खंभों में कब लगेंगी लाइटें

नगर निगम द्वारा शहर के दो वार्डों में 35 लाख रुपए से घटिया पोल डेकोरेटिव लाइटें लगवाई गई थीं। लगते ही लाइटें खराब हो गई थीं। इस मामले को पत्रिका ने प्रमुखता से उजागर किया, जिसके बाद आयुक्त ने लाइट उतरवाकर नई लगवाने के निर्देश दिए। अब दो माह से लाइटें नहीं लग पाईं। इस पर व्यापारियों ने महापौर व अधिकारियों से पूछा कि ये खंभे छह माह से लगे हैं, क्या ये बनैर टांगने के लिए लगे हैं, आखिर इनमें लाइटें क्यों नहीं लग रही हैं। इस पर इंजीनियर आदेश जैन ने कहा कि एक बार बदनामी हो चुकी है, लेकिन अब लाइट पास करके ही लगवाई जा रही है। महापौर प्रीति सूरी ने पूछा कि लाइटें कब लगेंगी तो आदेश जैन ने कहा कि 15 दिन के अंदर लाइटें लग जाएंगी। इस पर एक व्यापारी ने कहा कि महापौर के इस कार्यकाल में लग जाएंगी लाइटें कि अगले में।

अधूरी कार्रवाई न की जाए

व्यापारी संजय गुप्ता ने कहा कि दुकान के सामने पट्टे डाले जाएं, ताकि उसी हद में लोग वाहन पार्क करें व दुकान लगाएं। अधूरी कार्रवाई न की जाए। पुलिस-प्रशासन व नगर निगम के हंटर से व्यापारी परेशान होते हैं। व्यापार प्रभावित होता है। कारोबारी टूटे हुए हैं। व्यापारियों ने कहा कि शहर हित में बैठक करते हैं तो उन्हें भी बुलवाया जाए तो महापौर ने कहा कि ठीक है आप लोग भी आया करें। कारोबारियों ने बताया कि शहर में कई जगह पर गड्ढे हैं। नगर निगम अधिकारी ने कहा कि पेंचवर्क चल रहा है तो लोग बोले कि आखिर कब पेंचपर्क होगा।

यह भी रखी मांग

व्यापारियों ने कहा कि फुटपाथियों, हाथठेला व्यापारियों को हटायें नहीं, उनको बेहतर स्थान दें, मंत्री, नेता के फोन आने पर प्रभावित न हों, अच्छा काम करने में किसी से डरें नहीं। शहरवासियों ने कहा कि शहर में गड्ढों से मुक्ति कब मिलेगी, तो अधिकारियों ने कहा कि मरम्मत का काम चल रहा है। शहर में रोड पर लग रही दुकानों पर व्यापारियों के प्रश्न पर नगर निगम के जनप्रतिनिधियों, महापौर व अधिकारियों की बजाय महापौर पुत्र ने कहा कि नगर निगम जगह ढूंढ़ रही है, जैसे ही चिन्हित हो जाएगी तो एसपी व जिला प्रशासन से चर्चा कर निर्णय लिया जाएगा।

Updated on:

24 Dec 2025 09:02 am

Published on:

24 Dec 2025 08:55 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / सेंट्रल पार्किंग खत्म होने पर व्यापारियों का धन्यवाद ज्ञापित करने पहुंचीं महापौर को लोगों ने गिनाई समस्याएं, कसा तंज

