सेंट्रल पार्किंग खत्म होने पर व्यापारियों का धन्यवाद ज्ञापित करने पहुंचीं महापौर को लोगों ने गिनाई समस्याएं, कसा तंज

नगर निगम द्वारा शहर के दो वार्डों में 35 लाख रुपए से घटिया पोल डेकोरेटिव लाइटें लगवाई गई थीं। लगते ही लाइटें खराब हो गई थीं। इस मामले को पत्रिका ने प्रमुखता से उजागर किया, जिसके बाद आयुक्त ने लाइट उतरवाकर नई लगवाने के निर्देश दिए। अब दो माह से लाइटें नहीं लग पाईं। इस पर व्यापारियों ने महापौर व अधिकारियों से पूछा कि ये खंभे छह माह से लगे हैं, क्या ये बनैर टांगने के लिए लगे हैं, आखिर इनमें लाइटें क्यों नहीं लग रही हैं। इस पर इंजीनियर आदेश जैन ने कहा कि एक बार बदनामी हो चुकी है, लेकिन अब लाइट पास करके ही लगवाई जा रही है। महापौर प्रीति सूरी ने पूछा कि लाइटें कब लगेंगी तो आदेश जैन ने कहा कि 15 दिन के अंदर लाइटें लग जाएंगी। इस पर एक व्यापारी ने कहा कि महापौर के इस कार्यकाल में लग जाएंगी लाइटें कि अगले में।