धान पंजीयन घोटाला: भाई की करतूत में फंसी बहन, ऑपरेटर सहित चार पर एफआईआर दर्ज

कटनी. खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में रीठी तहसील में धान के फर्जी पंजीयन का बड़ा मामला सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी रीठी प्रियंका सोनी की शिकायत पर कुठला पुलिस ने आरोपी मीराबाई पति गुलाब सिंह, सम्पत अग्रवाल, रंजना अग्रवाल व कंप्यूटर ऑपरेटर प्रीतम सिंह लोधी पर प्रकरण दर्ज किया है। आरोपी सम्पत की बहन मीराबाई है।

जानकारी के अनुसार जिला प्रशासन द्वारा धान पंजीयन की जांच कराई गई थी। जांच में पाया गया कि ग्राम निटर्रा निवासी मीराबाई पति गुलाब सिंह के दर्ज पंजीयन क्रमांक 226424000047 में न सिर्फ उनका रकबा दर्ज है, बल्कि रीठी के कई अन्य ग्रामों की ‘मीराबाई’ नामक भू-स्वामियों की जमीनें भी जोड़ दी गईं। कुल कुल 19.37 हेक्टेयर का फर्जी रकबा दर्ज किया गया। 40 खसरे में से 20 खसरे तहसीलदार संदीप सिंह ठाकुर ने सत्यापित किए। 12 खसरे नायब तहसीलदार इसरार खान ने सत्यापित किए। नियमों के विरुद्ध सत्यापन, जिससे अधिकारियों की लापरवाही स्पष्ट हुई और यह फर्जीवाड़ा सामने आया।

फर्जी पंजीयन और लेन-देन का खुलासाजानकारी के अनुसार फर्जी पंजीयन से 412 क्विंटल धान की बिक्री हुई थी। पंजीयन क्रमांक 226424000047 से 412 क्विंटल धान का विक्रय किया गया। बैंक खाते में 9 लाख 47 हजार 599 की राशि जमा हुई। इसी खाते से रंजना अग्रवाल के खाते में 1 लाख 53 हजार ट्रांसफर किए गए। 3, 4 और 6 जनवरी 2025 को 2-2 लाख रुपए नकद आहरित किए गए। इन वित्तीय लेन-देन में मीराबाई पत्नी विनोद कुमार, सम्पत अग्रवाल, रंजना अग्रवाल की संलिप्तता स्पष्ट पाई गई।