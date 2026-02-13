अग्निवीर भर्ती रैली: मैदान तैयार, प्रशासन अलर्ट, मातृभूमि की रक्षा का सपना लेकर 15 जिलों के हजारों युवा देंगे ‘परीक्षा’

कटनी। देशसेवा का जज्बा, वर्दी पहनने का सपना और मातृभूमि के प्रति समर्पण इन भावनाओं के साथ झिंझरी स्थित पुलिस लाइन मैदान एक बार फिर इतिहास का गवाह बनने जा रहा है। भारतीय सेना की अग्निवीर भर्ती रैली 13 फरवरी से 24 फरवरी तक आयोजित की जा रही है, जिसमें मध्यप्रदेश के 15 जिलों से आए कुल 5,374 युवा सेना में चयन के लिए अपना दमखम दिखाएंगे। यह रैली न केवल युवाओं के भविष्य का निर्णय करेगी, बल्कि देशभक्ति और अनुशासन की मिसाल भी पेश करेगी।

भर्ती रैली से पहले पुलिस लाइन मैदान में तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। दौड़ ट्रैक को समतल कर गड्ढों की भराई की गई है, चूने से स्पष्ट लाइनें खींची गई हैं और शारीरिक दक्षता परीक्षण के सभी बिंदु तय मानकों के अनुरूप चिन्हित किए गए हैं। मेडिकल जांच, दस्तावेज सत्यापन और प्रतीक्षा क्षेत्र के लिए अलग-अलग टेंट लगाए गए हैं। आपात स्थितियों से निपटने के लिए एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड वाहन और प्रशिक्षित मेडिकल स्टाफ की 24 घंटे तैनाती सुनिश्चित की गई है। अभ्यर्थियों के लिए पेयजल टैंकर, अस्थायी शौचालय, बैठने और छाया की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। प्रशासन का स्पष्ट कहना है कि सुविधा, सुरक्षा और पारदर्शिता तीनों हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता हैं।