जिले के 17 थानों में दर्ज हुई 9325 एफआइआर, सालभर में 983 प्रकरणों का निराकरण नहीं करा पाए थानेदार

बालमीक पांडेय @कटनी. जिले में संचालित होने वाले 17 थानों की पुलिस के कंधों पर 951 गांव व शहर मिलाकर अनुमानित 16 लाख आबादी की सुरक्षा व शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी है। अक्सर देखने में आता है कि घटनाओं व वारदातों के बाद फरियादियों की थानों में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। इन सबके बीच 1 जनवरी से 20 दिसंबर तक जिले में 9 हजार 325 प्रकरण दर्ज हुए हैं। दर्ज हुई इन एफआइआर में भारतीय दंड विधान व बीएनएस के तहत 4473 अपराध दर्ज हुई हैं, जबकि लघु अधिनियम वाले 4852 मामलों में एफआइआर हुई है। जिलेभर में दर्ज हुए 9325 प्रकरण में 983 मामले अभी भी लंबित हैं, जिले में 10.57 प्रतिशत मामलों का निकाल 20 दिसंबर की स्थिति में नहीं हो पाया, जबकि कई थाने 15 प्रतिशत से अधिक पीछे चल रहे हैं। वहीं कुछ थानों का मामलों के निकाल में बेहतर प्रदर्शन रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि अधिकांश मामलों में एफआइआर न होने के बाद भी पेडेंसी खत्म नहीं हो पा रही।