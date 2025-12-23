स्टेट जीएसटी की पान मसाला की फैक्ट्रियों, गोदाम में छापेमारी, करोड़ों की टैक्स चोरी की आशंका!

उल्लेखनीय है कि करीब एक वर्ष पूर्व केंद्रीय जीएसटी की टीम ने भी इसी कंपनी पर छापेमारी की थी, जिसमें गंभीर वित्तीय अनियमितताएं उजागर हुई थीं। जीएसटी के अधिकारियों ने यह भी बताया था कि जिसको राम को सील किया गया था वहां से गुटखा पान मसाला चोरी हो गया था इस मामले की जांच भी कुठला पुलिस को सौंप गई थी। इसके बावजूद कंपनी संचालक मोहित गौतम व अन्य लोगों द्वारा द्वारा कारोबार का विस्तार किया गया और कथित तौर पर टैक्स चोरी का सिलसिला और तेज कर दिया गया। स्टेट जीएसटी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रारंभिक जांच के आधार पर टैक्स चोरी की रकम काफी बड़ी प्रतीत हो रही है। फिलहाल दस्तावेजों और डिजिटल डेटा का मिलान किया जा रहा है। यह जांच आगामी तीन दिनों तक जारी रहेगी, जिसके बाद वास्तविक कर अपवंचन की राशि सामने आ सकेगी। जांच के उपरांत कंपनी पर भारी जुर्माना, टैक्स रिकवरी और कानूनी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है।