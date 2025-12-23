23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

कटनी

स्टेट जीएसटी की पान मसाला की फैक्ट्रियों, गोदाम में छापेमारी, करोड़ों की टैक्स चोरी की आशंका!

जागृति ट्रेडिंग कंपनी की तीन फैक्ट्रियों व गोदाम पर एक साथ छापेमारी, पूर्व में भी केंद्रीय जीएसटी की टीम कर चुकी है करवाई इसके बाद भी चल रही थी टैक्स चोरी की मनमानी

कटनी

Balmeek Pandey

Dec 23, 2025

कटनी. स्टेट जीएसटी की टीम ने सोमवार को बड़ी छापेमार कार्रवाई की है। पान मसाला निर्माण करने वाली जागृति ट्रेडिंग कंपनी पर छापेमारी की है। विभाग को कंपनी द्वारा लंबे समय से बड़े पैमाने पर कर अपवंचन (टैक्स चोरी) किए जाने की शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद यह सुनियोजित कार्रवाई की गई।
डिप्टी कमिश्नर स्टेट जीएसटी प्रकाश सिंह के नेतृत्व में करीब 30 अधिकारियों व कर्मचारियों की टीम ने एक साथ कंपनी की तीन फैक्ट्रियों और एक गोदाम पर दबिश दी। ये फैक्ट्रियां लमतरा इंडस्ट्रियल एरिया, चाका बायपास तथा पन्ना मोड़ क्षेत्र में संचालित पाई गईं, जबकि कंपनी का मुख्य गोदाम बस स्टैंड के पीछे स्थित है। टीम ने सभी स्थानों पर एक साथ कार्रवाई कर कंपनी को संभलने का मौका नहीं दिया, ताकि गड़बड़ी को पकड़ा जा सके।

यह चली कार्रवाई

छापेमारी के दौरान स्टेट जीएसटी अधिकारियों ने उत्पादन, बिक्री, कच्चे माल की खरीद, तैयार माल की सप्लाई, टैक्स भुगतान एवं लेखा-जोखा से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेजों को जब्त किया है। इसके साथ ही कंपनी के संचालकों और कर्मचारियों के मोबाइल फोन, लैपटॉप और डिजिटल रिकॉर्ड भी कब्जे में लेकर उनकी जांच की जा रही है, ताकि डिजिटल लेन-देन और फर्जी बिलिंग से जुड़े साक्ष्य जुटाए जा सकें। जानकारी के अनुसार जागृति ट्रेडिंग कंपनी पहेली और लहर ब्रांड नाम से पान मसाला का निर्माण कर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में सप्लाई करती है। जांच में सामने आया है कि वास्तविक उत्पादन से कम उत्पादन दर्शाकर और फर्जी बिलों के माध्यम से बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी की जा रही थी। स्टेट जीएसटी अधिकारियों का अनुमान है कि यह कर अपवंचन करोड़ों रुपये का हो सकता है।

पूर्व में हो चुकी है कार्रवाई

उल्लेखनीय है कि करीब एक वर्ष पूर्व केंद्रीय जीएसटी की टीम ने भी इसी कंपनी पर छापेमारी की थी, जिसमें गंभीर वित्तीय अनियमितताएं उजागर हुई थीं। जीएसटी के अधिकारियों ने यह भी बताया था कि जिसको राम को सील किया गया था वहां से गुटखा पान मसाला चोरी हो गया था इस मामले की जांच भी कुठला पुलिस को सौंप गई थी। इसके बावजूद कंपनी संचालक मोहित गौतम व अन्य लोगों द्वारा द्वारा कारोबार का विस्तार किया गया और कथित तौर पर टैक्स चोरी का सिलसिला और तेज कर दिया गया। स्टेट जीएसटी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रारंभिक जांच के आधार पर टैक्स चोरी की रकम काफी बड़ी प्रतीत हो रही है। फिलहाल दस्तावेजों और डिजिटल डेटा का मिलान किया जा रहा है। यह जांच आगामी तीन दिनों तक जारी रहेगी, जिसके बाद वास्तविक कर अपवंचन की राशि सामने आ सकेगी। जांच के उपरांत कंपनी पर भारी जुर्माना, टैक्स रिकवरी और कानूनी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है।

पर्दे के पीछे कई लोग

इस कार्रवाई के बाद जिले के पान मसाला और अन्य उद्योगों से जुड़े व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि पान मसाला के इस कारोबार में शहर के अन्य कई नामी लोग शामिल हैं जिनका इसमें शेयर है। उसकी भी जानकारी कंपनी जुटा रही है। विभाग ने संकेत दिए हैं कि आगे भी टैक्स चोरी करने वाले कारोबारियों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा।

इनका कहना है

जागृति ट्रेडिंग कंपनी में छापेमारी की गई है। यह कंपनी पान मसाला बनाती है। तीन फैक्ट्री व एक गोदाम में जांच चल रही है। सभी आवश्यक दस्तावेज, मोबाइल, लैपटॉप आदि जप्त किए गए हैं। जांच रिपोर्ट के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी की कितने रुपए का कर अपवंचन किया गया है।

प्रकाश सिंह, डिप्टी कमिश्नर स्टेट जीएसटी।

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / स्टेट जीएसटी की पान मसाला की फैक्ट्रियों, गोदाम में छापेमारी, करोड़ों की टैक्स चोरी की आशंका!

