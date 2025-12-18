100 ये अधिक अफसरों की टीम ने एक दर्जन से अधिक ठिकानों में की है छापेमारी, देररात तक चलती रही जांच

बॉक्साइड, लेटराइट, लाइम स्टोन, डोलोमाइट, स्टोन क्रेशर, मिनिरल वॉटर, पेट्रोल पंप, फैक्ट्री, होटल कारोबार से जुड़े भाजपा नेता व जिला पंचायत उपाध्यक्ष अशोक विश्वकर्मा व उनके भाइयों से जुड़ी फर्मों में बुधवार तडक़े सुबह हुई आयकर विभाग की छापेमारी से शहर सहित जिलेभर में दिनभर हडक़ंप रहा। सूत्रों की मानें तो आधा दर्जन से अधिक खदानों, उनकी फर्मों, कार्यालय व घरों में जांच हो रही है। जालपा देवी वार्ड गौतम मोहल्ला में इन्कम टैक्स की टीम द्वारा जांच-कार्रवाई की जा रही है। 100 से अधिक अफसरों की टीम घर से नकद, ज्वैलरी, बैंकों में एफडी, लॉकर, नकद आहरण व जमा, फर्म के माध्यम से हुए लेनदेने आदि के दस्तावेज खंगाले हैं।

पड़ोसियों ने बताया कि जब सुबह वे घर से बाहर निकले तो देखा कि बाहर के नंबरों की भयंकर कारें खड़ी हैं। लोग अशोक विश्वकर्मा के यहां आ-जा रहे हैं। लोगों ने जब पता कि तो मालूम चला कि इन्कम टैक्स की रेड है, तो दांतों तले अंगुलिया दबा लिए और कहा कि हे भगवान, दुख की घड़ी में आयकर की छापेमारी बड़ा संकट है। हालांकि आयकर विभाग की टीम ने दिनभर जांच की है। जांच में क्या तथ्य सामने आए हैं अभी विभाग ने खुलासा नहीं किया है। अधिकारी कहते रहे कि इसकी जानकारी मुख्यालय से मिलेगी।