कटनी

100 ये अधिक अफसरों की टीम ने एक दर्जन से अधिक ठिकानों में की है छापेमारी, देररात तक चलती रही जांच

जिला पंचायत उपाध्यक्ष के परिवार से जुड़ी आधा दर्जन खदानों, कार्यालय, पानी की फैक्ट्री, पेट्रोल पंप सहित होटल में चली दिनभर जांच आय से अधिक संपत्ति, बड़ी टैक्स चोरी आदि की संभावना को लेकर ताबड़तोड़ कार्रवाई, जिलेभर में रहा हडक़ंप

Google source verification

कटनी

image

Balmeek Pandey

Dec 18, 2025

Income tax raid in katni

Income tax

कटनी. शहर में बुधवार को भोर होते हुए उस समय हडक़ंप मच गया जब भाजपा नेता व जिला पंचायत उपाध्यक्ष अशोक विश्वकर्मा व उनके तीन भाइयों के ठिकानों पर आयकर विभाग के द्वारा की गई छापेमारी की खबर फैली। तडक़े सुबह करीब 4 बजे बीएमसी विश्वकर्मा माइनिंग में आयकर विभाग ने छापेमारी की कार्रवाई शुरू की।
आयकर विभाग की यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति व बड़े पैमाने पर इन्कम टैक्स चोरी की आशंका को लेकर की जा रही है। बताया जा रहा है कि अशोक विश्वकर्मा बॉक्साइट कारोबारी हैं और इसी से जुड़े दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही है।
जानकारी के अनुसार जबलपुर अन्वेषण ब्यूरो के नेतृत्व में भोपाल, ग्वालियर, इंदौर और रायपुर आयकर विभाग के 100 से अधिक अधिकारी-कर्मचारी देररात कटनी पहुंचे और जब लोग कडकड़़ाती ठंड में गहरी नीद में थे तो तडक़े सुबह भाजपा नेता का दरवाजा खटखटाया और रेड कार्रवाई करते हुए जांच शुरू की। टीम ने सबसे पहले कारोबारियों के मोबाइल जब्त किए और फिर घर के सभी सदस्यों को जानकारी देते हुए पड़ताल शुरू की। सुबह से शुरू की कार्रवाई देरशाम तक जारी रही। सुरक्षा की दृष्टि से सभी ठिकानों पर भारी सशस्त्र पुलिस बल तैनात रहा।

कई ठिकानों पर एक साथ छापा


आयकर विभाग की टीम ने तय की गई रणनीति के अनुसार अशोक विश्वकर्मा, उनके भाई शंकरलाल विश्वकर्मा सहित अन्य भाइयों के नाम से चलने वाली फर्मों पर जांच शुरू की। टीम जालपा देवी वार्ड गौतम मोहल्ला स्थित तीन आवास एवं कार्यालय, टिकरिया व सिंघनपुरी स्थित खदान, पानी की फैक्टरी, बरगवां स्थित होटल परिसर सहित अन्य ठिकानों में जांच शुरू की। सभी स्थानों से दस्तावेजों, लेन-देन और संपत्ति से जुड़े रिकॉर्ड जब्त करते हुए आय-व्यय से जुड़े रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं।

तेरहवीं के तीसरे दिन कार्रवाई से चर्चा तेज

इस कार्रवाई को लेकर जिले में चर्चाओं का बाजार गर्म है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले जिला पंचायत उपाध्यक्ष की मां का निधन हुआ था और 14 दिसंबर तेरहवीं के ठीक तीसरे दिन बुधवार को आयकर विभाग ने तडक़े सुबह यह छापेमारी शुरू की। इस समय को लेकर भी लोग तरह-तरह की चर्चाएं कर रहे हैं।

यह है पूरी कार्रवाई

आयकर विभाग के सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार जबलपुर अन्वेषण ब्यूरो के नेतृत्व में तीन ग्रुपों में एक साथ बुधवार को छापेमारी की गई है। 300 अधिकारी-कर्मचारियों की टीम व फोर्स के साथ जांच चल रही है। कटनी में विश्वकर्मा माइनिंग सहित एसजी एमएम ओर्स प्रालि संचालक राजीव चड्डा सिहोरा आयरन ओर कारोबारी के यहां व सुहाग मिनरल्र्स शर्मा के यहां जबलपुर में एकसाथ छापेमारी की गई है। आयकर विभाग की 60 ठिकानों पर जांच चल रही है। करोरों रुपए की टैक्स चोरी की आशंका को लेकर यह बड़ी जांच हो रही है।

ऐसे चली जांच

बॉक्साइड, लेटराइट, लाइम स्टोन, डोलोमाइट, स्टोन क्रेशर, मिनिरल वॉटर, पेट्रोल पंप, फैक्ट्री, होटल कारोबार से जुड़े भाजपा नेता व जिला पंचायत उपाध्यक्ष अशोक विश्वकर्मा व उनके भाइयों से जुड़ी फर्मों में बुधवार तडक़े सुबह हुई आयकर विभाग की छापेमारी से शहर सहित जिलेभर में दिनभर हडक़ंप रहा। सूत्रों की मानें तो आधा दर्जन से अधिक खदानों, उनकी फर्मों, कार्यालय व घरों में जांच हो रही है। जालपा देवी वार्ड गौतम मोहल्ला में इन्कम टैक्स की टीम द्वारा जांच-कार्रवाई की जा रही है। 100 से अधिक अफसरों की टीम घर से नकद, ज्वैलरी, बैंकों में एफडी, लॉकर, नकद आहरण व जमा, फर्म के माध्यम से हुए लेनदेने आदि के दस्तावेज खंगाले हैं।
पड़ोसियों ने बताया कि जब सुबह वे घर से बाहर निकले तो देखा कि बाहर के नंबरों की भयंकर कारें खड़ी हैं। लोग अशोक विश्वकर्मा के यहां आ-जा रहे हैं। लोगों ने जब पता कि तो मालूम चला कि इन्कम टैक्स की रेड है, तो दांतों तले अंगुलिया दबा लिए और कहा कि हे भगवान, दुख की घड़ी में आयकर की छापेमारी बड़ा संकट है। हालांकि आयकर विभाग की टीम ने दिनभर जांच की है। जांच में क्या तथ्य सामने आए हैं अभी विभाग ने खुलासा नहीं किया है। अधिकारी कहते रहे कि इसकी जानकारी मुख्यालय से मिलेगी।

कई ठिकानों पर दबिश

आयकर विभाग के सूत्रों के अनुसार जिला पंचायत उपाध्यक्ष अशोक विश्वकर्मा, शंकर विश्वकर्मा सहित उनके परिवार से जुड़ी फर्मों में कई जगह पर टीम ने कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि इनका बॉक्साइड, लेटराइट, लाइम स्टोन, डोलोमाइट, स्टोन क्रेशर चल रहे हैं। खदानें टिकरिया, पोड़ी, ठरका व पोनिया में बताई जा रही है। महक इंटरप्राइजेज नेचर पानी की फैक्ट्री सिंघनपुरी में संचालित हो रही है। स्टोन क्रेशर बिचुआ हरदुआ में चल रहा है। निवार टिकरिया के बीच में एक फैक्ट्री निर्माणाधीन, एपी पेट्रोलियम निवार में पेट्रोल पंप, बरगवां स्थित कल्प होटल आदि की जांच हो रही है।

कुछ से कहने से बचते रहे अफसर...

इस कार्रवाई के दौरान आयकर विभाग के अधिकारी एक घर से दूसरे घर में आ-जा रहे थे। कभी कारोबारियों के कार्यालय जा रहे थे तो कभी कारोबारी के फर्म में दबिश दे रहे थे। दिन में यह कई बार स्थिति बनी, लेकिन इस रेड कार्रवाई में शामिल अधिकारी मीडिया से कुछ भी कहने में बचते नजर आए। एक अधिकारी ने सिर्फ इतना ही कहा कि इतनी भयंकर रेड है तो समझ सकते हैं कि बड़ा ही मामला होगा।

स्वच्छता का वाहन दे रहे थे संदेश

रेड कार्रवार्ड में जो अफसरों व कर्मचारियों का काफिला कारों से पहुंचा था उन वाहनों के द्वारा स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा था। इन वाहनों में ‘स्वच्छता जागरूकता अभियान-2025’ का संदेश देते हुए स्टीकर लगे थे। ये स्टीकर लोगों में चर्चा का विषय बने रहे।

1 दिसंबर को हुआ था मां का निधन

जिला पंचायत उपाध्यक्ष अशोक विश्वकर्मा, शंकर विश्वकर्मा, ओमप्रकाश विश्वकर्मा व गणेश विश्वकर्मा की मां कलावती विश्वकर्मा का 1 दिसंबर को बीमारी के कारण निधन हो गया है। 14 दिसंबर को शोक श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ था, जिसमें शहर व जिलेभर के नेता, अधिकारी व नागरिक पहुंचे थे। परिवार में दुख के बीच एकदम से आयकर विभाग की छापेमारी चर्चाओं में रही। कारोबारी से जुड़े लोगों ने कहा कि राजनीति प्रतिद्वंदता व किसी ने आपसी वैमनुष्यता के कारण शिकायत की है।

जगदीश की भी खंगाली कुंडली

खनन के कारोबार में संलिप्त रहने वाले कारोबारी व विश्वकर्मा माइनिंग से जुड़े जगदीश पटेल की भी आयकर विभाग ने कुंडली खंगाली है। टीम ने पटेल के घर, खनिज भंडारण स्थल व होटल सहित अन्य ठिकानों में दिनभर जांच करती रही। कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने स्थित पटेल की होटल व किराये से चलने वाली दुकानों के शटर बंद रहे।

खबर शेयर करें:

Published on:

18 Dec 2025 10:04 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / 100 ये अधिक अफसरों की टीम ने एक दर्जन से अधिक ठिकानों में की है छापेमारी, देररात तक चलती रही जांच

