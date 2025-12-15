एटीएम लूटकांड: जांच में यूपी एसटीएफ की एंट्री, छत्तीसगढ़ पुलिस ने भी की पूछताछ

ATM लूट की बड़ी वारदात (Photo Source- Patrika Input)
कटनी. 5-6 दिसंबर की रात माधवनगर थाना से चंद कदमों की दूरी पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र के 11.35 लाख रुपए से भरे एटीएम में हुई लूट की घटना में भले ही पुलिस को एक आरोपी हाथ लग गया है, लेकिन मास्टर माइंड सहित आधा दर्जन से अधिक आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं। इस मामले में कटनी, रायपुर के दुर्ग व जबलपुर पुलिस जांच में जुटी ही है, साथ ही यूपी एसटीएफ की टीम ने भी पूछताछ शुरू कर दी है।
रिमांड पर लिए गए आरोपी आरिफ एर्फ बाटू से टीमें लगातार पूछताछ कर रही हैं, हालांकि आरोपी कोई भी राज नहीं बता रहा है। इस मामले में यूपी एसटीफ की टीम भी जांच कर रही है। वहीं पुलिस ने अन्य आरोपियों की गिरफ्तार के लिए चार-पांच ठिकानों पर भी दबिश दी है, लेकिन पुलिस को सफलता हाथ लगी है। रायपुर के दुर्ग की पुलिस भी आकर पूछताछ में जुटी है, क्योंकि बदमाशों न वहां पर भी एटीएम लूट की वारदात को अंजाम दिया है।
पुलिस के अनुसार आरोपी 1 दिसंबर को मेरठ से निकले थे। जिस रास्ते से निकले हैं व उनकी लोकेशन आई है वहां पर घटना हुई है। गुना, जबलपुर, कटनी में घटनाएं कारित की है। इसके पहले दुर्ग में घटना कारित कर चुके हैं। पुलिस ने साहंरंगपुर निवासी इंतजार नाम के कुख्यात आरोपी को चिन्हित किया है जिस पर 20 से अधिक मामले दर्ज हैं, पहले मवेशी चुराने का भी काम रहे थे, लेकिन अब बड़ी चोरी व लूट की वारदातें बदमाश कर रहे हैं।
वर्जन
एटीएम चोरी होने के मामले में जांच चल रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार टीमें छापेमारी कर रही हैं। इस मामले में यूपी एसटीएफ भी पूछताछ आरोपी से कर रही है। एक अन्य आरोपी को भी चिन्हित कर लिया है। आरोपियों पर इनाम भी घोषित हुआ है।
बड़ी खबरेंView All
कटनी
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग