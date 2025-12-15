एटीएम लूटकांड: जांच में यूपी एसटीएफ की एंट्री, छत्तीसगढ़ पुलिस ने भी की पूछताछ

कटनी. 5-6 दिसंबर की रात माधवनगर थाना से चंद कदमों की दूरी पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र के 11.35 लाख रुपए से भरे एटीएम में हुई लूट की घटना में भले ही पुलिस को एक आरोपी हाथ लग गया है, लेकिन मास्टर माइंड सहित आधा दर्जन से अधिक आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं। इस मामले में कटनी, रायपुर के दुर्ग व जबलपुर पुलिस जांच में जुटी ही है, साथ ही यूपी एसटीएफ की टीम ने भी पूछताछ शुरू कर दी है।

रिमांड पर लिए गए आरोपी आरिफ एर्फ बाटू से टीमें लगातार पूछताछ कर रही हैं, हालांकि आरोपी कोई भी राज नहीं बता रहा है। इस मामले में यूपी एसटीफ की टीम भी जांच कर रही है। वहीं पुलिस ने अन्य आरोपियों की गिरफ्तार के लिए चार-पांच ठिकानों पर भी दबिश दी है, लेकिन पुलिस को सफलता हाथ लगी है। रायपुर के दुर्ग की पुलिस भी आकर पूछताछ में जुटी है, क्योंकि बदमाशों न वहां पर भी एटीएम लूट की वारदात को अंजाम दिया है।