स्थानांतरण के बाद भी शिक्षकों का नहीं छूट रहा मोह, नहीं कर रहे ज्वाइन

शिक्षकों की कमी के कारण नियमित कक्षाएं नहीं लग पा रही हैं। परीक्षा की तैयारी, पाठ्यक्रम की समय पर पूर्ति और बच्चों के शैक्षणिक स्तर पर इसका प्रतिकूल असर साफ देखा जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में स्थिति और भी गंभीर है, जहां पहले से ही संसाधनों की कमी बनी रहती है। बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग द्वारा संबंधित शिक्षकों को कई बार ज्वाइनिंग के लिए स्मरण पत्र (रिमाइंडर) भेजे गए, लेकिन इसके बावजूद कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया। इस पूरे मामले में जिला शिक्षा विभाग के अधिकारियों की निष्क्रियता भी सवालों के घेरे में है। न तो ज्वाइन न करने वाले शिक्षकों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो रही है और न ही वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। शिक्षाविदों और अभिभावकों का कहना है कि यदि विभाग ने जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं किया, तो इसका खामियाजा सीधे बच्चों को भुगतना पड़ेगा।