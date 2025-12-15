Exclusive: राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल की नई वाहिनी के लिए कटनी में 40 हेक्टेयर भूमि की तलाश

कटनी. औद्योगिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल (एसआईएसएफ) की नई वाहिनी के गठन की तैयारी की जा रही है। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा कटनी जिले में लगभग 40 हेक्टेयर शासकीय भूमि चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस अधीक्षक कटनी को भेजे गए पत्र के आधार पर अब यह जिम्मेदारी जिला प्रशासन और राजस्व विभाग को सौंपी गई है। जानकारी के अनुसार पुलिस मुख्यालय भोपाल के अंतर्गत राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा पुलिस अधीक्षक को जारी स्मरण पत्र में स्पष्ट किया गया है कि नई वाहिनी के निर्माण के लिए शहर के समीप पर्याप्त क्षेत्रफल की भूमि की आवश्यकता है। इसके लिए राजस्व विभाग के माध्यम से शासकीय, खाली और विवाद-मुक्त भूमि की जानकारी एकत्र कर पुलिस मुख्यालय को भेजें। पत्र में यह भी उल्लेख है कि पूर्व में भी इसी विषय पर पत्राचार किया जा चुका है, लेकिन अब प्रक्रिया को गति देने के लिए पुन: जिला स्तर पर कार्रवाई करने को कहा गया है।