कटनी

7 नकाबपोशों ने 15 मिनट में पॉश इलाके से एटीएम को लूटा, चोरी के लोडर वाहन में लोडकर हो गए रफुचक्कर

माधवनगर पुलिस की निगरानी पर खड़े हुए सवाल, एसपी सहित आइजी ने घटना स्थल का किया निरीक्षण, पुलिस के हाथ खाली

कटनी

image

Balmeek Pandey

Dec 07, 2025

ATM looted in Katni city

ATM looted in Katni city

कटनी. पुलिस को खुली चुनौती देते हुए 6 से 7 नकाबपोश बदमाशों ने माधवनगर चौराहा के समीप पॉश इलाके से 24 घंटे की आवाजाही वाले मार्ग में महज 15 मिनट में एटीएम लूट की वारदात में सफल हुए हैं। लोडर वाहन लेकर बदमाश रात 2 बजकर 10 मिनट के आसपास पहुंचे। यहां पर दो चक्कर लगाया और फिर लूट ऑपरेशन शुरू किया। महज 15 मिनट में बदमाशों ने चोरी के लोडर वाहन में 11.35 लाख रुपए से भरा एटीएम लूटकर जबलपुर की ओर भागे और फिर बायपास से रास्ता बदलते हुए ट्रांसपोर्ट नगर पहुंचे और यहां पर लोड वाहन खड़ा कर दूसरे वाहन में एटीएम रखकर गायब हो गए हैं।
घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस विभाग में हडक़ंप मच गया। एसपी अभिनय विश्वकर्मा, एएसपी संतोष डेहरिया घटना की गंभीरता को देखते हुए मौके पर पहुंचे अलग-अलग टीमें गठित कर दी गई हैं और बदमाशों की तलाश शुरू कर दी गई है। जांच के लिए साइबर सेल, एफएसएल और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम मौके पर काम कर रही है। हैरान की बात तो यह है कि गुरुवार को जबलपुर में भी एटीएम लूट की घटनाएं हुई थीं। इसके बावजूद माधवनगर पुलिस अलर्ट मोड पर नहीं रही। गौर करने वाली बात ये है कि जहां वारदात हुई, वहां से थाना मात्र कुछ कदम की दूरी पर है और एक स्थायी पुलिस चेकिंग पॉइंट भी रहता है। डायल-112 का प्वांट भी है, इससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी हैं।

<a href="http://<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Freel%2F831043803144043%2F&show_text=false&width=560&t=0" width="560" height="314" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen="true">वीडियो देखने के लिए लिंक पर क्लिक करें

बैंक अलर्ट तो आया, लेकिन तब तक सब खत्म

जानकारी के अनुसार जैसे ही एटीएम मशीन पर तेज प्रहार हुए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कंट्रोल रूम में अलर्ट मैसेज पहुंच गया, जिसके बाद बैंक अधिकारियों ने तुरंत माधवनगर पुलिस को सूचना दी, पुलिस जब तक मौके पर पहुंची, तब तक बदमाश एटीएम मशीन सहित फरार हो चुके थे। बताया जा रहा है कि एटीम मशीन में 11 लाख रुपए कैश थे।

सीसीटीवी कैमरे पर डाल दिया था काला स्प्रे

बदमाश जैसे ही एटीएम ब्रेक करने के लिए पहुंचे उसके पहले उन्होंने गेट के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे व अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे पर काला स्प्रे डाल दिया और उसके बाद फिर एटीएम लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। हैरानी की बात तो यह है कि जिस स्थल पर यह घटना हुई है वहां से बमुश्किल 50 कदम की दूरी पर डायल 112 का पॉइंट है।

आरोपियों की शीघ्र करें गिरफ्तारी: आइजी

जबलपुर में एटीएम लूट के ठीक दूसरे दिन कटनी में एटीएम लूट से पुलिस के अफसरों में हडक़ंप मच गया है। घटना की जानकारी लगते ही आइजी प्रमोद वर्मा कटनी पहुंचे। घटना स्थल का एसपी, एएसपी सहित अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया और एसपी को शीघ्र आरोपियों को गिरफ्तार कराने के निर्देश दिए।

गश्त में नहीं थे राजपत्रित अधिकारी

एक दिन पहले पड़ोसी जिला जबलपुर में लूट की वारदात होने के बाद भी गश्त में गंभीरता नहीं बरती गई, और पॉश इलाके में लूट की वारदात हुई। जानकारी के अनुसार शुक्रवार रात निवार चौकी प्रभारी अंजनी मिश्रा, उप निरीक्षक महेंद्र जायसवाल, उप निरीक्षक योगेश मिश्रा की गश्त थी। शुक्रवार को राजपत्रित अधिकारी की ड्यूटी नहीं लगाई गई। अलर्ट होने के बाद भी गश्त कराने में विभाग ने गंभीरता नहीं दिखाई।

मैरिज गार्डर्नों में रौंदे जा रहे नियम: सडक़ों पर हो रही पार्किंग, कई घंटे झूम रहीं बारातें, देररात तक बज रहे कानफोड़ू डीजे

फ्रिंगर प्रिंट व साइबर टीम ने की जांच

घटना के बाद मौके पर फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट व साइबर की टीम, माधवनगर थाने की टीम व कंटोल रूम प्रभारी अनूप सिंह पहुंचे और कई घंटे तक एटीएम में जांच की गई। फॉरेंसिक टीम ने एटीएम से कई साक्ष्य एकत्रित किए और जांच के लिए लेकर गए। जब पुलिस यह जांच कर रही थी तो कुछ लोग तंस कसते भी दिखे कि जब थाने के सामने लूट हो रही है तो फिर शहर का क्या होल लोगा।

कैमरों को बंद करना पहली प्राथमिकता

बदमाशों में एक व्यक्ति को सबसे पहले यह जिम्मेदार सौंपी गई थी वह एटीएम में लगे सभी सीसीटीवी कैमरों पर काला स्प्रे डालेगा। जैसे ही बदमाश लोडर वाहन से दो चक्कर लगाने के बाद एटीएम पहुंचे तो उनमें से एक नकाबपोश बदमाश पहले बाहर लगे कैमरे में काला स्प्रे डाला और फिर अंदर लगे कैमरों में स्प्रे डाला, इसके बाद सभी बदमाशों ने मिलकर एटीएम लूट की वारदात को अंजाम दिया।

धान के अवैध परिवहन और भंडारण पर जिला प्रशासन सख्‍त, केजी चौदहा वेयरहाउस सील

चोरी का है लोडर वाहन

बदमाशों ने एटीएम लूट के लिए जिस लोडर वाहन का उपयोग किया है वह चोरी का है। थाना प्रभारी संजय दुबे ने बताया कि लोडर वाहन क्रमांक एमपी 21 जी 1301 जो कि नीलेश रोहरा के नाम पर दर्ज है। इसे पन्ना नाका में पेट्रोल पंप के पास खड़े रहने के दौरान चोरी किया है। पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है। लोडर वाहन को ट्रांसपोर्ट नगर कुठला से बरामद कर लिया गया है।

सुबह मचा हडक़ंप, खाली दिखा एटीएम

सुबह जब एटीएम के सामने लगी नाश्ता की दुकानों, जिसमें सेंटर व निजी अस्पताल पहुंचे तो पता चला कि एटीएम लूट की घटना हो गई है। लूट के बाद लोग खाली एटीएम की फोटो-वीडियो बनाते रहे।

वर्जन
एटीएम लूट की घटना सामने आने के बाद विस्तृत जांच कराई जा रही है। अलग-अलग क्षेत्र में टीमों को रवाना किया गया है। साइबर टीम भी सक्रिय है। एटीएम चोरी में प्रयुक्त लोडर वाहन जब्त कर लिया है। शीघ्र ही मामले का खुलासा किया जाएगा।
अभिनय विश्वकर्मा, एसपी।

Published on:

07 Dec 2025 06:21 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / 7 नकाबपोशों ने 15 मिनट में पॉश इलाके से एटीएम को लूटा, चोरी के लोडर वाहन में लोडकर हो गए रफुचक्कर

