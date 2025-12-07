7 नकाबपोशों ने 15 मिनट में पॉश इलाके से एटीएम को लूटा, चोरी के लोडर वाहन में लोडकर हो गए रफुचक्कर

कटनी. पुलिस को खुली चुनौती देते हुए 6 से 7 नकाबपोश बदमाशों ने माधवनगर चौराहा के समीप पॉश इलाके से 24 घंटे की आवाजाही वाले मार्ग में महज 15 मिनट में एटीएम लूट की वारदात में सफल हुए हैं। लोडर वाहन लेकर बदमाश रात 2 बजकर 10 मिनट के आसपास पहुंचे। यहां पर दो चक्कर लगाया और फिर लूट ऑपरेशन शुरू किया। महज 15 मिनट में बदमाशों ने चोरी के लोडर वाहन में 11.35 लाख रुपए से भरा एटीएम लूटकर जबलपुर की ओर भागे और फिर बायपास से रास्ता बदलते हुए ट्रांसपोर्ट नगर पहुंचे और यहां पर लोड वाहन खड़ा कर दूसरे वाहन में एटीएम रखकर गायब हो गए हैं।

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस विभाग में हडक़ंप मच गया। एसपी अभिनय विश्वकर्मा, एएसपी संतोष डेहरिया घटना की गंभीरता को देखते हुए मौके पर पहुंचे अलग-अलग टीमें गठित कर दी गई हैं और बदमाशों की तलाश शुरू कर दी गई है। जांच के लिए साइबर सेल, एफएसएल और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम मौके पर काम कर रही है। हैरान की बात तो यह है कि गुरुवार को जबलपुर में भी एटीएम लूट की घटनाएं हुई थीं। इसके बावजूद माधवनगर पुलिस अलर्ट मोड पर नहीं रही। गौर करने वाली बात ये है कि जहां वारदात हुई, वहां से थाना मात्र कुछ कदम की दूरी पर है और एक स्थायी पुलिस चेकिंग पॉइंट भी रहता है। डायल-112 का प्वांट भी है, इससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी हैं।