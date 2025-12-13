13 दिसंबर 2025,

कटनी

प्रभारी मंत्री बोले- आगामी बैठक में समस्याओं की जानकारी लेकर आएं ताकि निराकरण किया जा सके

समाज के हर वर्ग की सहभागिता से बनेगा कटनी आदर्श जिला

कटनी

image

Balmeek Pandey

Dec 13, 2025

Jila yojna samiti meeting katni

Jila yojna samiti meeting katni

कटनी. जिला विकास एवं सलाहकार समिति की पहली बैठक का आयोजन शनिवार को जिला पंचायत सभागार में किया गया। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश के परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री उदय प्रताप सिंह ने की। बैठक में प्रभारी मंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश पहला राज्य है, जहां समाज के सभी क्षेत्रों जैसे उद्योगपति, वकील, डॉक्टर, समाजसेवियों की सहभागिता और सेवाभाव से जिले की विकास की गति को तेज रफ्तार मिलेगी। इस बैठक के माध्यम से समाज के हर क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण करते हुए विकास के क्षेत्र में आगे बढऩे के प्रयास किए जाएंगे। प्रभारी मंत्री ने सदस्यों से कहा कि आगामी बैठक में क्षेत्र की समस्याओं की जानकारी लेकर आएं ताकि क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण किया जा सके। शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन एवं उनके बेहतर परिणाम के लिए अधिकारी जनप्रतिनिधियों के साथ सतत संवाद करें। बैठक में खजुराहो सांसद डॉ. वीडी शर्मा, विधायक संदीप जायसवाल, संजय पाठक, प्रणय प्रभात पाण्डेय, जिला पंचायत अध्यक्ष सुनीता मेहरा, शहडोल सांसद प्रतिनिधि पद्मेश गौतम, कलेक्टर आशीष तिवारी, पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा, निगमायुक्त तपस्या परिहार सहित अन्य मौजूद रहे।

निगमायुक्त ने दी जानकारी


समीक्षा के दौरान निगमायुक्त तपस्या परिहार द्वारा शहर के विकास कार्यों की जानकारी दी गई। आयुक्त नेभारत सरकार की अमृत 1.0 तथा अमृत 2.0 वाटर बाडी रिज्युविनेशन मसुरहा घाट एवं मोहन घाट में कराए जा रहे विकास कार्यों के साथ ही वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, सीवरेज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में बताया।

खदानों को लेकर यह दिए सुझाव


बैठक में विधायक मुड़वारा संदीप जायसवाल और समिति सदस्य शशांक श्रीवास्तव ने शहरी क्षेत्र की खदानों के सौदर्यीकरण एवं गर्मियों के मौसम में खदानों में उपलब्ध जल का उपयोग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर नगर की जलापूर्ति एवं पेयजल व्?यवस्?था सुनिश्चित करने की बात कही। इसके साथ ही गहरी और बड़ी खदानों में टूरिज्म को बढ़ावा देते हुये नौका विहार एवं अन्य गतिविधियां करने का सुझाव दिया गया।


मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन जल्द


स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान प्रभारी मंत्री और सांसद शर्मा ने कहा कि जिला चिकित्सालय के प्रबंधन को स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास, विस्तार और भविष्य की योजनाओं की दृष्टि से जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर कार्ययोजना बनाकर उस पर अमल करना सुनिश्चित करें। उन्होंने मरीजों एवं आम नागरिकों के सुगम आवागमन के लिए पार्किंग एवं सफाई व्यवस्था सुदृढ़ करने कार्ययोजना बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री ने बताया कि जल्द ही जिले के लिये स्वीकृत मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन होगा। इसी प्रकार राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों को कार्यों के प्रस्ताव बनाने में जनप्रतिनिधियों को भी शामिल करने कहा।

सर्वाधिक आभा एवं अपार आईडी बनें


बैठक में बताया गया कि पूरे प्रदेश में सर्वाधिक आभा आईडी और अपार आईडी कटनी जिले में बनाए गए हैं। इसी प्रकार मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एवं राष्ट्रीय पोषण माह योजना की भी समीक्षा की गई। बैठक में जल निगम के कार्यों की समीक्षा के दौरान बताया गया कि जुलाई 2026 तक पवई-2 परियोजना के तहत कटनी और रीठी के 159 गांवों में जलापूर्ति शुरू कर दी जाएगी।


जिले में 46 नवीन खदानें स्वीकृत


बैठक में बताया गया जिले में हाल ही में संपन्न हुई माइनिंग कॉन्क्लेव के बाद 46 खदाने स्वीकृत हुई है। इमलिया गोल्ड माइन के उत्खनन के लिए अनुबंध भी पूरा कर लिया गया है। कलेक्टर ने बताया कि जिला खनिज संपदा बाहुल्य क्षेत्र है। जिस पर प्रभारी मंत्री ने डोलोमाइट की ट्रांसपोर्टिंग को रोकने तथा जिले में ही उसकी खपत बढ़ाकर लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए।
टिकरिया में 15 करोड़ का निवेश अनुमानित

Updated on:

13 Dec 2025 11:39 pm

Published on:

13 Dec 2025 11:06 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / प्रभारी मंत्री बोले- आगामी बैठक में समस्याओं की जानकारी लेकर आएं ताकि निराकरण किया जा सके

कटनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

