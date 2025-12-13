प्रभारी मंत्री बोले- आगामी बैठक में समस्याओं की जानकारी लेकर आएं ताकि निराकरण किया जा सके

कटनी. जिला विकास एवं सलाहकार समिति की पहली बैठक का आयोजन शनिवार को जिला पंचायत सभागार में किया गया। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश के परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री उदय प्रताप सिंह ने की। बैठक में प्रभारी मंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश पहला राज्य है, जहां समाज के सभी क्षेत्रों जैसे उद्योगपति, वकील, डॉक्टर, समाजसेवियों की सहभागिता और सेवाभाव से जिले की विकास की गति को तेज रफ्तार मिलेगी। इस बैठक के माध्यम से समाज के हर क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण करते हुए विकास के क्षेत्र में आगे बढऩे के प्रयास किए जाएंगे। प्रभारी मंत्री ने सदस्यों से कहा कि आगामी बैठक में क्षेत्र की समस्याओं की जानकारी लेकर आएं ताकि क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण किया जा सके। शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन एवं उनके बेहतर परिणाम के लिए अधिकारी जनप्रतिनिधियों के साथ सतत संवाद करें। बैठक में खजुराहो सांसद डॉ. वीडी शर्मा, विधायक संदीप जायसवाल, संजय पाठक, प्रणय प्रभात पाण्डेय, जिला पंचायत अध्यक्ष सुनीता मेहरा, शहडोल सांसद प्रतिनिधि पद्मेश गौतम, कलेक्टर आशीष तिवारी, पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा, निगमायुक्त तपस्या परिहार सहित अन्य मौजूद रहे।

