खेल महोत्सव ने ग्रामीण एवं दूरस्थ अंचलों में छिपी खेल प्रतिभाओं को सामने लाने का सशक्त मंच: सांसद

कटनी। खजुराहो लोकसभा के कटनी मुड़वारा तथा विजयराघवगढ़ में विधानसभा स्तरीय सांसद खेल महोत्सव का समापन आज भव्य आयोजनों तथा रोमांचक खेल मुकाबलों के बीच हुआ। कटनी मुड़वारा में एसीसी केल्ड्रीज रीफेक्टरी खेल मैदान तथा विजयराघवगढ़ में डीएवी स्कूल मैदान में गरिमामय वातावरण में विविध खेल प्रतियोगिताओं के विजेता उप विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। दोनों ही स्थानों पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि खजुराहो सांसद एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्षविष्णुदत्त शर्मा रहे। जबकि विजयराघवगढ़ में विधायक संजय सत्येंद्र पाठक, भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक टण्डन विशेष अतिथि के रूप में मौजूद थे। मुड़वारा एवं विजयराघवगढ़ के इस सांसद खेल महोत्सव के भव्य समापन अवसर पर सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के फिट इंडिया और खेलो इंडिया अभियान के तहत कटनी जिले में आयोजित सांसद खेल महोत्सव गौरव का विषय है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन ने ग्रामीण एवं दूरस्थ अंचलों में छिपी खेल प्रतिभाओं को सामने लाने का सशक्त मंच प्रदान किया है। शर्मा ने बताया कि खजुराहो लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आयोजित इस महोत्सव के फाइनल मुकाबले पन्ना एवं खजुराहो में होंगे तथा 25 दिसंबर अटल जी की जन्म जयंती पर पन्ना में होने वाले ऐतिहासिक समापन समारोह में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के पुत्र, ओलंपियन अशोक ध्यानचंद व अन्य खेल हस्तियों की गरिमामयी उपस्थिति रहेगी।