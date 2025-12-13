13 दिसंबर 2025,

शनिवार

कटनी

खेल महोत्सव ने ग्रामीण एवं दूरस्थ अंचलों में छिपी खेल प्रतिभाओं को सामने लाने का सशक्त मंच: सांसद

सांसद खेल महोत्सव के तहत किया गया आयोजन

कटनी

image

Balmeek Pandey

Dec 13, 2025

Sansad khel mahotsav katni

Sansad khel mahotsav katni

कटनी। खजुराहो लोकसभा के कटनी मुड़वारा तथा विजयराघवगढ़ में विधानसभा स्तरीय सांसद खेल महोत्सव का समापन आज भव्य आयोजनों तथा रोमांचक खेल मुकाबलों के बीच हुआ। कटनी मुड़वारा में एसीसी केल्ड्रीज रीफेक्टरी खेल मैदान तथा विजयराघवगढ़ में डीएवी स्कूल मैदान में गरिमामय वातावरण में विविध खेल प्रतियोगिताओं के विजेता उप विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। दोनों ही स्थानों पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि खजुराहो सांसद एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्षविष्णुदत्त शर्मा रहे। जबकि विजयराघवगढ़ में विधायक संजय सत्येंद्र पाठक, भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक टण्डन विशेष अतिथि के रूप में मौजूद थे। मुड़वारा एवं विजयराघवगढ़ के इस सांसद खेल महोत्सव के भव्य समापन अवसर पर सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के फिट इंडिया और खेलो इंडिया अभियान के तहत कटनी जिले में आयोजित सांसद खेल महोत्सव गौरव का विषय है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन ने ग्रामीण एवं दूरस्थ अंचलों में छिपी खेल प्रतिभाओं को सामने लाने का सशक्त मंच प्रदान किया है। शर्मा ने बताया कि खजुराहो लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आयोजित इस महोत्सव के फाइनल मुकाबले पन्ना एवं खजुराहो में होंगे तथा 25 दिसंबर अटल जी की जन्म जयंती पर पन्ना में होने वाले ऐतिहासिक समापन समारोह में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के पुत्र, ओलंपियन अशोक ध्यानचंद व अन्य खेल हस्तियों की गरिमामयी उपस्थिति रहेगी।

मानसिक सशक्तता और अनुशासन का भी आधार

विजयराघवगढ़ के गरिमामयी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक संजय सत्येन्द्र पाठक ने कहा कि खेल न केवल शारीरिक विकास का माध्यम हैं, बल्कि मानसिक सशक्तता और अनुशासन का भी आधार है। खेल व्यक्ति को संघर्ष, अनुशासन और जीत की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने सांसद खेल महोत्सव के सफल आयोजन के लिए आयोजकों को बधाई दी। भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक टण्डन ने कहा कि कटनी जिले को सांसद खेल महोत्सव की शुरुआत की मेजबानी का अवसर मिलना सौभाग्य की बात है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस तरह की प्रतियोगिताओं से जिले और क्षेत्र की खेल प्रतिभाएं राष्ट्रीय स्तर तक अपनी पहचान बनाएंगी।

कार्यक्रम का शुभारंभ वंदे मातरम् गीत से किया गया, इसके पश्चात अतिथियों ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। समापन अवसर पर महिला कबड्डी प्रतियोगिता के रोमांचक मुकाबले आकर्षण का केंद्र रहे, जिन्हें देखने बड़ी संख्या में खेल प्रेमी उपस्थित रहे और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। कटनी में आयोजित इस समापन अवसर पर महापौर प्रीति सूरी, निगमाध्यक्ष मनीष पाठक, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य रामरतन पायल, पीताम्बर टोपनानी, शशांक श्रीवास्तव, वरिष्ठ नेता डीडी बैनर्जी, सुरेश सोनी सहित जिले के पदाधिकारी, मंडलों के अध्यक्ष जिले के कलेक्टर आशीष तिवारी तथा पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा, निगमायुक्त सुश्री तपस्या परिहार भी उपस्थित थे।

सांसद ने सीखे बच्चों से शतरंज के गुर

कटनी मे सांसद खेल महोत्सव मे शतरंज खेल को भी शामिल किया गया। मंगलम गार्डन दुर्गा चौक में चेस टूर्नामेंट मे फाइनल के लिए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और विष्णुदत्त शर्मा ने खिलाड़ियों के बीच पहुंचे वीडी शर्मा ने न सिर्फ खिलाड़ियों की हौसला अफ़ज़ाई की बल्कि उनसे शतरंज के गुर भी सीखे तथा यहां की व्यवस्थाओं के लिए संचालक श्री श्याम निषाद की प्रशंसा की। इस पूरे आयोजन में सांसद खेल महोत्सव के जिला सह संयोजक सर्व श्री सुनील उपाध्याय, मुड़वारा विधानसभा संयोजक रणवीर कर्ण, सहसंयोजक मृदुल मिश्रा, आशीष गुप्ता बाबा, विजयराघवगढ़ में समवन्यक मृदुल द्विवेदी, विजयराघवगढ़ विधानसभा संयोजक मनीष देव मिश्रा, सहसंयोजक नवल चतुर्वेदी, लवलेश सिंह की महती भूमिका थी।

बड़ी संख्या में मौजूदगी

दोनों ही कार्यक्रमों में स्कूलों के छात्रों की में बड़ी संख्या में मौजूदगी थी। जिला एवं शिक्षा विभाग के खेल अधिकारी तथा प्रशासनिक और पुलिस, खेल विभाग, शिक्षा विभाग कालेज, स्कूलों के प्राचार्य, पीटीआई के साथ टीमों के साथ आये मेंटर ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। कटनी तथा विजयराघवगढ़ में इस अवसर पर वेट लिफ्टिंग तथा शतरंज कबड्डी, खोखो जुडो आदि खेलों का खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया। छात्र छात्रों ने यहां खेलों के जरिये फिट रहने के संदर्भ में एक नाटक की भी प्रस्तुति दी जिसे उपस्थित लोगों ने खूब सराहा। कटनी के कार्यक्रम का संचालन जिला महामंत्री सुनील उपाध्याय तथा विजयराघवगढ़ में मनीषदेव मिश्रा ने किया।

Katni / खेल महोत्सव ने ग्रामीण एवं दूरस्थ अंचलों में छिपी खेल प्रतिभाओं को सामने लाने का सशक्त मंच: सांसद

कटनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

