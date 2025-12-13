194 करोड़ के बाइपास का हाल: गड्ढों में तब्दील हो गई सर्विस रोड, वाहनों से उठ रहा धूल का गुबार

कटनी. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा पीरबाबा से चाका तक 194 करोड़ की लागत से बाइपास का उन्नयन करते हुए नवनिर्माण किया गया है। निर्माण के एक वर्ष के अंदर ही बाइपास में बनाई गईं अधिकांश सर्विस रोड दमतोड़ चुकी है। जर्जर मार्ग से होकर एनएच पर चालकों को वाहन चढ़ाने पड़ रहे हैं तो वहीं मार्ग में पर्याप्त प्रकाश के इंतजाम न होने के कारण अंधेरे में वाहन निकालने पड़ रहे हैं। इस बाईपास का उद्देश्य शहर को ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाना और यात्रियों को सुरक्षित व सुगम यात्रा प्रदान करना था, लेकिन अब यह परियोजना अपने मुख्य उद्देश्य में विफल होती दिख रही है। आए दिन सडक़ हादसों का कारण बन रही है।

जानकारी के अनुसार एनएचएआइ ने चाका से पीरबाबा के बीच फोर लाइन बायपास का निर्माण कराने का कार्य श्री कंट्रक्शन कंपनी को दिया था, जिसने काम पूरा करने के साथ ही साल की शुरूआत में विभाग को मार्ग सौंप दिया था। विभाग को मार्ग हैंडओवर कर दिया गया, लेकिन उससे पहले अधिकारियों ने मार्ग में कराए गए कार्यों की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया। स्थिति यह है कि अभी एक वर्ष भी नहीं बीता हैऔर चाका के पास ट्रांसपोर्ट नगर के पीछे के हिस्से की सर्विस रोड पूरी तरह से उखड़ गई है।