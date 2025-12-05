विधानसभा में आगजनी कांड: विधायकों ने पुलिस को घेरा, मंत्री कैलाश बोले-मामला गंभीर

कटनी. हाउसिंग बोर्ड कालोनी निवासी पूर्व आम्र्स डीलर नाजिम खान के घर 26 एवं 27 अगस्त की रात हुई आगजनी का प्रकरण गुरुवार को विधानसभा में गूंजा। विधायक संदीप जायसवाल, विधायक प्रणय पांडे, जबलपुर के विधायक अभिलाष पांडे ने ध्यानाकर्षण में यह मुद्दा उठाया। तीन विधायक सहित विधायक संजय पाठक ने कटनी पुलिस को घेरते हुए गंभीर आरोप लगाकर कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए वहीं आगजनी कांड के पीडि़त नाजिम खान व युवक कांग्रेस के प्रदेश सचिव दिव्यांशु अंशू मिश्रा को घेरा। विधायकों के ध्यानाकर्षण पर संसदीय कार्यमंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि यह मामला काफी गंभीर है। इधर भी उत्तेजना है और उधर भी उत्तेजना है। उन्होंने कहा कि हम एक-एक बिंदु पर जांच करा लेंगे और यह सरकार किसी निर्दोष के खिलाफ नहीं है, पर दोषी को दोषी को बक्शा नहीं जाएगा। हालांकि ध्यानाकर्षण का जवाब लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा राज्यमंत्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल ने सदन में दिया।

जानकारी के अनुसार विधायकों ने ध्यानाकर्षण सूचना में कहा कि नाजिम खान के घर बाउड्रीवाल की नेमप्लेट में आग लगी थी, जो 20 सेकेंड में बुझ गई। आग से किसी व्यक्ति को चोट नहीं आई। इन सबके बाद भी नाजिम खान द्वारा पुलिस से सांठगांठ कर गैरकानूनी तरीके से संवेदनशील गैरजमानती धारा लगवाकर शुभम त्रिपाठी को जेल भेजा गया। उसके परिजनों को अनावश्यक रूप से पुलिस द्वारा प्रताडि़त किया गया। पुलिस पूछताछ के दौरान नियम विरुद्ध तरीके से नाजिम खान और दिव्यांशु मिश्रा द्वारा थाने जाकर शुभम त्रिपाठी से सवाल जवाब किए गए। कटनी के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति व उनके परिवार के सदस्यों के नाम लेने के लिए दबाव बनाया गया। घटना की निष्पक्ष जांच करते हुए शुभम के ऊपर दर्ज प्रकरण निरस्त किया जाए व दोषी पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। यह भी बताया गया कि शुभम और उसके दादा की ब्राम्हण समाज में मान-प्रतिष्ठा स्थापित है। गलत कार्रवाई से ब्राहम्ण समाज व अन्य में आक्रोश व्याप्त है।