9000 किमी सफर, तीन एयरपोर्ट, 50 बस स्टैंड, 15 रेलवे स्टेशनों की छानबीन के बाद दो आरोपी गिरफ्तार

कटनी. राजस्थान के नागौर जिले के मुंडवा थाना क्षेत्र स्थित प्राचीन भगवान वेंकटेश मंदिर में हुई 20 किलो चांदी के आभूषणों की चोरी का खुलासा राजस्थान पुलिस ने 17 दिनों की लंबी जांच के बाद कर दिया। इस मामले में कटनी से दो आरोपियों को गिरफ्तार कर अधिकांश चोरी का सामान बरामद किया गया है। कार्रवाई में कटनी की कोतवाली पुलिस ने भी सहयोग किया। जानकारी के अनुसार 16 फरवरी की रात अज्ञात चोरों ने मंदिर के पीछे के दरवाजे से प्रवेश कर भगवान वेंकटेश को चढ़ाए गए करीब 20 किलो चांदी के आभूषण चोरी कर लिए थे। घटना के बाद मंदिर के देखरेखकर्ता जगदीश शर्मा ने मुंडवा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी।

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि चोरी की वारदात में शामिल एक आरोपी दिसंबर 2025 तक मंदिर में पुजारी के रूप में काम कर चुका था। विवाद के बाद वह मंदिर छोडकऱ कटनी आ गया था। बाद में उसने अपने एक साथी के साथ मिलकर मंदिर में चोरी की योजना बनाई और ट्रेन से नागौर पहुंचकर वारदात को अंजाम दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुंडवा थाना प्रभारी सुरेश के नेतृत्व में 9 सदस्यीय विशेष टीम गठित की गई। टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और मोबाइल लोकेशन के आधार पर राजस्थान से कटनी, फिर जगन्नाथ पुरी सहित कई राज्यों में आरोपियों की तलाश की। फरारी के दौरान आरोपी मुंबई, पुणे और उड़ीसा जैसे शहरों में भी छिपते रहे, लेकिन पुलिस की लगातार निगरानी से बच नहीं सके।