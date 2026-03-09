इन शक्तियों की मेहनत और हौंसले ने रचा इतिहास, IAS से लेकर पुलिस अफसर बन समाज के लिए बनीं मिसाल

- डिप्टी कलेक्टर निधि गोहल बतौर ढीमरखेड़ा एसडीएम पदस्थ हैं, पूरे क्षेत्र में बेहतर प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर अलग छाप छोड़ रही हैं।

- डिप्टी कलेक्टर ज्योति लिल्हारे व विंकी सिंहमारे भी बतौर प्रशासनिक अधिकारी जिले में बेहतर काम कर रही हैं, नजूल तहसीलदार नेहा जैन भी महिलाओं के लिए प्रेरणास्रोत हैं।

- डॉ. चित्रा प्रभात प्राचार्य गल्र्स कॉलेज भी महिलाओं के लिए प्रेरणास्रोत हैं, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में व बेटियों के लिए बेहतर कर रहीं हैं।

- जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र की जिला प्रबंधक ज्योति सिंह पूरे जिले की कमान संभाल रही हैं, जिले में उद्योगों को बढ़ावा देने, औद्यौगिक क्षेत्र विकसित कराने में भूमिका निभा रही हैं।

- जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग प्रतिभा पांडेय पूरे जिले को कमांड कर रही हैं। आंगनवाडिय़ों में बेहतर व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा व बच्चों को सुपोषित करा रही हैं।

- अरुणिमा सेन उप संचालक कृषि जो कृषि के क्षेत्र में पूरे जिले को संभाल रही हैं, जिले में उन्नत कृषि को लेकर बेहतर प्रयास कर रही हैं, किसानों को इनकी पहल से बड़ा लाभ मिल रहा है।

- शारदा सिंह कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग पूरे जिले को संभाल रही हैं, जिले में सडक़ों का निर्माण, मरम्मत आदि से बेहतर आवागमन सुगम करा रही हैं।

- नायब तहसीलदार कटनी नगर अवंतिका तिवारी, नायब तहसीलदार कटनी नगर साक्षी शुक्ला, नायब तहसीलदार अनुराधा सिंह रीठी, सारिका रावत प्रभारी तहसीलदार बहोरीबंद, आकांक्षा चौरसिया प्रभारी तहसीलदार रीठी भी महिलाओं के लिए किसी प्रेरणा से कम रहीं हैं।