MP के इस बड़े जिला अस्पताल में कर्मचारियों को हो रहा था हर माह डबल वेतन का भुगतान

कटनी. जिला अस्पताल की रोगी कल्याण समिति में काम करने वाले एक दर्जन से अधिक कर्मचारियों को कभी खुशी-कभी गम वाले हालातों से गुजरना पड़ रहा है। पहले तीन माह अक्टूबर नवंबर, दिसम्बर में डबल वेतन हमला तो खुशी वाले दिन रहे, खूब खर्च किया, लेकिन पड़ताल नहीं की, लेकिन अब जनवरी, फरवरी व मार्च माह में गम के दिन याने कि बगैर वेतन बीत रहे हैं। दरअसल इनके वेतन का भुगतान रोगी कल्याण समिति से व आउटसोर्स कंपनी कॉमथेन से भुगतान किया गया, लेकिन जब हकीकत सामने आई तो अब तीन माह से कटौती का दौर जारी है, जिससे कर्मचारी खासे परेशान हैं।

जानकारी के अनुसार जिला अस्पताल में काम करने वाले अभिषेक सिंह एक्सरे, तरुण यादव इलेक्ट्रिशियन, शिवनाथ कुशवाहा माली, रमेश कुशवाहा माली, सुशील यादव चालक, रामकरण पटेल वार्ड ब्वाय, विक्टोरिया आया, मधु आया सहित लगभग 13 कर्मचारी रोगी कल्याण समिति में वर्षों से काम कर रहे थे। कुछ माह पहले स्वास्थ्य विभाग द्वारा मल्टी ग्रुप डी में शिफ्ट कर दिया गया, जिससे उनके सामने बड़ी समस्या आ बनी।