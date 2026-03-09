9 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कटनी

8 माह से वेतन न मिलने पर डॉक्टर ने दिया इस्तीफा, स्वास्थ्य सेवाएं चरमराईं, 16 डॉक्टर हैं लापता, मचा हड़कंप

जिले में 44 में से सिर्फ 28 ही कर रहे नियमित नौकरी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़वारा में मेडिकल ऑफिसर द्वारा नौकरी छोडऩे से अब एक ही डॉक्टर के भरोसे इलाज, लाखों की आबादी प्रभावित

2 min read
Google source verification

कटनी

image

Balmeek Pandey

Mar 09, 2026

Bhilwara gets 30 specialist doctors

Bhilwara gets 30 specialist doctors (Photo-AI)

कटनी. जिले के बड़वारा क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। बड़वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ मेडिकल ऑफिसर डॉ. नीरज विश्वकर्मा ने पिछले आठ महीनों से वेतन न मिलने से आहत होकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस घटना के बाद क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं पर संकट गहरा गया है। डॉ. नीरज विश्वकर्मा के अनुसार उन्होंने कई बार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) कार्यालय में वेतन संबंधी समस्या को लेकर संपर्क किया, लेकिन हर बार उन्हें केवल आश्वासन ही मिला। उन्होंने बताया कि पिछले आठ महीनों से वेतन नहीं मिलने के कारण उन्हें आर्थिक और मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। कई बार फोन और व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में जाकर समस्या बताने के बावजूद समाधान नहीं हुआ। इससे निराश होकर उन्होंने शनिवार को अपना त्यागपत्र सौंप दिया।
बड़वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर क्षेत्र की लगभग एक लाख आबादी निर्भर है। नियमानुसार इस अस्पताल में चार एमबीबीएस डॉक्टर और तीन विशेषज्ञ डॉक्टरों के पद स्वीकृत हैं, लेकिन अधिकांश पद लंबे समय से खाली पड़े हैं। वर्तमान में यहां केवल दो बंध पत्र चिकित्सक कार्यरत थे। डॉ. विश्वकर्मा के इस्तीफे के बाद अब अस्पताल में केवल एक ही डॉक्टर रह गया है, जिससे पूरे अस्पताल का संचालन प्रभावित होने की आशंका है।

16 चिकित्सक लापता

जिले में अनुबंध वाले 16 चिकित्सक गायब हैं। जिले में 44 चिकित्सक सरकार से अनुबंध कर पहुंचे हैं, जिनमें से 28 ही नौकरी कर रहे हैं। बाकी नौकरी छोडकऱ चले गए हैं। अधिकांश चिकित्सकों के साथ वेतन की समस्या है, इसकी मुख्य वजह यह है कि चिकित्सक सार्थक एप में हाजरी नहीं लगा रहे हैं। सार्थक एप से बांड चिकित्सकों को सुबह 9 बजे इन करना है और पांच बजे आउट करना है। जो हाजरी लगा रहे हैं वे कहीं से भी लगा दे रहे हैं। बमुश्किल 4 से 5 दिन ही पूरी हाजरी लग रही है। अब इनकी निगरानी आइटी सेल द्वारा की जा रही है। संयुक्त कलेक्टर जितेंद्र पटेल भी इनकी निगरानी कर रहे हैं। पूरे समय की हाजरी होने पर ही एक दिन की उपस्थिति मानी जा रही है।

इस्तीफा नहीं है आसान

बांड वाले चिकित्सक आसानी से इस्तीफा नहीं दे सकते हैं। वे सरकार से 365 दिन के लिए अनुबंधित हैं। यदि वे इस्तीफा देकर जाते हैं तो फिर उन्हें 20 लाख रुपए सरकार के कोष में जमा करना पड़ेगा। चिकित्सक जैसे ही इस्तीफे के लिए पत्र लिखते हैं और फिर उन्हें पता चलता है कि 20 लाख रुपए जमा करना है तो इस्तीफा देने से मना कर देते हैं।

परेशान होते हैं मरीज व परिजन

स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि डॉक्टरों की कमी के कारण मरीजों को इलाज के लिए निजी अस्पताल का रुख करना पड़ता है, इससे गरीब और ग्रामीण मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गौरतलब है कि बड़वारा में एक माह पूर्व ही ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने अस्पताल में डॉक्टरों की कमी और खराब व्यवस्थाओं को लेकर तीन दिन तक भूख हड़ताल और सत्याग्रह किया था। उस समय प्रशासन ने जल्द सुधार का आश्वासन दिया था, लेकिन स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं आया।

वर्जन

बड़वारा के चिकित्सक ने इस्तीफे के लिए पत्र लिखा है, इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया। जब अनुबंध की जानकारी दी गई तो उन्होंने नौकरी छोडऩे से मना कर दिया। शीघ्र ही वेतन का भुगतान कराया जाएगा। जिले में 44 बांड वाले डॉक्टर हैं, जिनमें से 28 ही नौकरी में आ रहे हैं। कई डॉक्टरों द्वारा एप में सही उपस्थिति न दर्ज करने के कारण समय पर वेतन नहीं हो पाता।

डॉ. राज सिंह, सीएमएचओ।

ये भी पढ़ें

सरकारी संपत्तियों पर बकाया सेवा कर 3.81 करोड़ पार, पुलिस, कलेक्ट्रेट सहित 56 विभाग कर्जदार
कटनी
Katni district is not developing

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Health department

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

09 Mar 2026 09:18 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / 8 माह से वेतन न मिलने पर डॉक्टर ने दिया इस्तीफा, स्वास्थ्य सेवाएं चरमराईं, 16 डॉक्टर हैं लापता, मचा हड़कंप

बड़ी खबरें

View All

कटनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

बेपटरी मालगाड़ी ने रोकी ट्रेनों की रफ्तार, दूसरे दिन भी पटरी दुरुस्त करने में जुटा रहा रेलवे, हजारों यात्री परेशान

Derailed goods train troubles railway passengers
कटनी

इन शक्तियों की मेहनत और हौंसले ने रचा इतिहास, IAS से लेकर पुलिस अफसर बन समाज के लिए बनीं मिसाल

Special Story on International Women's Day
कटनी

MP के इस बड़े जिला अस्पताल में कर्मचारियों को हो रहा था हर माह डबल वेतन का भुगतान

jila asptal katni
कटनी

MP में मालगाड़ी पटरी से उतरी, कटनी-बिलासपुर सेक्शन बाधित; कई ट्रेनें भी प्रभावित

katni news
कटनी

भीषण सड़क हादसे में पिता-पुत्र की मौत बहु गंभीर, बेलगाम दौड़ती पिकअप ने बाइक सवारों को रौंदा

Horrific Accident
कटनी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.