8 माह से वेतन न मिलने पर डॉक्टर ने दिया इस्तीफा, स्वास्थ्य सेवाएं चरमराईं, 16 डॉक्टर हैं लापता, मचा हड़कंप

कटनी. जिले के बड़वारा क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। बड़वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ मेडिकल ऑफिसर डॉ. नीरज विश्वकर्मा ने पिछले आठ महीनों से वेतन न मिलने से आहत होकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस घटना के बाद क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं पर संकट गहरा गया है। डॉ. नीरज विश्वकर्मा के अनुसार उन्होंने कई बार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) कार्यालय में वेतन संबंधी समस्या को लेकर संपर्क किया, लेकिन हर बार उन्हें केवल आश्वासन ही मिला। उन्होंने बताया कि पिछले आठ महीनों से वेतन नहीं मिलने के कारण उन्हें आर्थिक और मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। कई बार फोन और व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में जाकर समस्या बताने के बावजूद समाधान नहीं हुआ। इससे निराश होकर उन्होंने शनिवार को अपना त्यागपत्र सौंप दिया।

बड़वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर क्षेत्र की लगभग एक लाख आबादी निर्भर है। नियमानुसार इस अस्पताल में चार एमबीबीएस डॉक्टर और तीन विशेषज्ञ डॉक्टरों के पद स्वीकृत हैं, लेकिन अधिकांश पद लंबे समय से खाली पड़े हैं। वर्तमान में यहां केवल दो बंध पत्र चिकित्सक कार्यरत थे। डॉ. विश्वकर्मा के इस्तीफे के बाद अब अस्पताल में केवल एक ही डॉक्टर रह गया है, जिससे पूरे अस्पताल का संचालन प्रभावित होने की आशंका है।