बेपटरी मालगाड़ी ने रोकी ट्रेनों की रफ्तार, दूसरे दिन भी पटरी दुरुस्त करने में जुटा रहा रेलवे, हजारों यात्री परेशान

कटनी. कटनी रेलवे स्टेशन के समीप शनिवार को हुई मालगाड़ी दुर्घटना का असर दूसरे दिन रविवार को भी रेल यातायात पर दिखाई दिया। हादसे के करीब 36 घंटे बाद भी ट्रैक पूरी तरह सामान्य नहीं हो सका, जिसके चलते रेलवे को कई ट्रेनों के रूट बदलने पड़े। रेलवे की तकनीकी टीम लगातार मौके पर डटी रही और दूसरे दिन भी युद्धस्तर पर ट्रैक सुधार का कार्य जारी रहा। हालांकि एनकेजे (न्यू कटनी जंक्शन) से मुड़वारा के बीच डाउन ट्रैक को शनिवार देर रात बहाल कर दिया गया था, जबकि अप ट्रैक रविवार सुबह करीब आठ बजे चालू किया गया। इसके बावजूद एनकेजे से कटनी साउथ स्टेशन के बीच ट्रैक देररात तक बंद रहा, जिसके कारण रेल संचालन पूरी तरह पटरी पर नहीं लौट सका। कटनी जंक्शन जबलपुर रेल मंडल का एक महत्वपूर्ण जंक्शन है, जहां से पांच अलग-अलग दिशाओं में रेल मार्ग निकलते हैं। ऐसे में यहां हुई किसी भी दुर्घटना का असर दूर-दराज के रूटों तक पड़ता है। इस हादसे के कारण भी कई ट्रेनों को डायवर्ट करना पड़ा और कई ट्रेनें देरी से चलीं, जिससे यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा।