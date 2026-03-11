जनसुनवाई में हंगामा, परिवार ने दी आत्महत्या की धमकी

कटनी. कलेक्ट्रेट कार्यालय में मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई के दौरान उस समय हडक़ंप मच गया, जब अपनी समस्या लेकर पहुंचे एक परिवार ने अधिकारियों के सामने हंगामा कर दिया। बताया जा रहा है कि मामला नाली के पानी की निकासी से जुड़ा है, जिससे परिवार पिछले कई वर्षों से परेशान है। जानकारी के अनुसार पीर बाबा क्षेत्र निवासी कमोद प्रसाद विश्वकर्मा पत्नी और छोटी बच्ची के साथ जनसुनवाई में शिकायत लेकर पहुंचे थे। उनका आरोप है कि वह पिछले करीब पांच वर्षों से नाली के पानी की निकासी की समस्या से जूझ रहे हैं और हर मंगलवार को जनसुनवाई में आवेदन देते आ रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है।

बताया जा रहा है कि जब अधिकारियों द्वारा उन्हें कार्यालय से बाहर जाने के लिए कहा गया तो कमोद प्रसाद विश्वकर्मा और उनका परिवार आक्रोशित हो गया। इसके बाद उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर में ही हंगामा शुरू कर दिया। परिवार का कहना था कि जब समस्याओं का समाधान ही नहीं हो रहा है तो जनसुनवाई का कोई औचित्य नहीं है।