विशेष सम्मिलन की मियाद पूरी, पार्षदों ने निगम अध्यक्ष को कराया रिमाइंडर, पनप रहा है पार्षदों

कटनी. नगर विकास एवं जनहित से जुड़े मुद्दे प्रभावित होने के कारण शहर के पार्षद परेशान हैं। 23 फरवरी को नगर निगम अध्यक्ष मनीष पाठक को पत्र सौंपकर नगर पालिक निगम का विशेष सम्मिलन बुलाने मांग रखी थी। एक तिहाई पार्षदों की मांग होने के कारण अध्यक्ष को 14 दिवस के अंदर बैठक बुलानी थी। बैठक की मियाद 10 मार्च को पूरी हो गई है, लेकिन बैठक नहीं हुई। मनमानी को लेकर पार्षदों में रोष व्याप्त है। मंगलवार को फिर पार्षद निगम अध्यक्ष के कक्ष में पहुंचे और बैठक न होने का कारण पूछा। इस पर अध्यक्ष ने अफसरों के द्वारा फाइल की प्रक्रिया पूरी न होने की बात कही।

पार्षदों ने मप्र नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 30 के अंतर्गत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए निगम अध्यक्ष को औपचारिक मांगपत्र सौंपा था, जिसपर अबतक बात नहीं बनी। अब 14 दिवस के अंदर आयुक्त को परिषद की बैठक बुलानी होगी। पार्षदों का कहना है कि निर्माण एवं विकास से संबंधित कई स्वीकृत कार्य ऐसे हैं, जिन पर बजट आवंटन और प्रशासनिक प्रक्रियाएं पूरी होने के बावजूद कार्यदिशा एवं कार्यादेश जारी नहीं किए गए हैं। इससे विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं और आम नागरिकों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि अब पार्षदों के पास फोन जा रहे हैं कि वे विशेष सम्मिलन बुलाने का पत्र वापस ले लें, उनके वार्ड में विकास कार्य कराए जाएंगे।