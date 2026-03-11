पत्रिका संवाद में बोले एएसपी: महिलाओं की हर क्षेत्र में होगी 50 फीसदी भागीदारी, तभी 2047 तक विकसित होगा भारत

संवाद कार्यक्रम में बेटियों को संबोधित करते हुए एएसपी डॉ. संतोष डेहरिया ने कहा कि भारतीय नारी सशक्त तभी मानी जाएगी जब वह अपने निर्णय खुद ले सकेगी, यही वास्तव में सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक व राजनीतिक निर्णय लेने में जब नारी सक्षम हो जाती है तो सशक्त कहलाती है। नारी यदि शसक्त है तो सुरक्षा का मैटर खत्म हो जाता है। उन्होंने डीएसपी शिवा पाठक का उदाहरण देते हुए कहा कि वे इस पायदान हैं कि उन्हें किसी भी प्रकार की असुरक्षा नहीं है। भारत सरकार व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक विकसित भारत का संकल्प लिया है, उसमें देश की आधी आबादी को अपना पूरा योगदान देना होगा। छात्राओं को कहा कि आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, राजनीति, पारिवारिक रूप से सशक्त होना पड़ेगा। अभी महिलाओं का योगदान कम है, बेटियां सशक्त होंगी तो हम बहुत तेजी से विकसित राष्ट्र की ओर आगे बढ़ सकेंगे। उन्होंने संविधान में मिले महिलाओं के अधिकारों की जानकारी दी। जरुरत है बेटियों व महिलाओं को पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलकर काम करना होगा। जब आप पढ़लिखकर आगे बढ़ेंगी तो स्वयं निर्णय ले सकेंगी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए भारत सरकार, प्रदेश सरकार द्वारा नियम-कानून बनाए गए हैं। कानून को पढकऱ सही उपयोग करना है, दुरुपयोग से बचना है। उन्होंने डिजिटल युग में बहुत सजगता से उपयोग करना है। रील में जीवन व्यतीत नहीं करना है, रील के कारण ही बहुत सी घटनाएं हो रही हैं। इससे उनका सामाजिक व शारीरिक हानि करता है। सोशल मीडिया संसाधनों का उपयोग कम करें, बहुत आवश्यक होने पर ही करें। बच्चों को दूर रखें। कई देशों में 18 साल तक के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को प्रतिबंधित कर दिया है। कर्नाटक में भी बच्चों के लिए प्रतिबंधित किया गया है। बेटियों को कहा कि अभी आपकी उम्र सिर्फ पढऩे के लिए है। सोशल मीडिया में समय गंवाना मतलब भविष्य को बर्बाद करना है। अभी आप तीन साल मेहनत करेंगी तो पूरे 40 से 50 साल व पूरा जीवन बेहतर होगा।