रेल रोका आंदोलन: हजारों ग्रामीण, जनप्रतिनिधि और अपडाउनर्स सडक़ पर उतरे, 15 दिन का दिया अल्टीमेटम

अधिकारियों द्वारा दिए गए लिखित आश्वासन के बाद ग्राम विकास संघर्ष समिति ने फिलहाल आंदोलन को विराम देने का निर्णय लिया। हालांकि आंदोलनकारियों ने प्रशासन को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 15 दिनों के भीतर इन ट्रेनों का स्लीमनाबाद स्टेशन पर ठहराव सुनिश्चित नहीं किया गया तो इससे भी बड़ा और व्यापक आंदोलन किया जाएगा। समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि क्षेत्र के लोगों की यह मांग लंबे समय से लंबित है और अब इसे और अधिक समय तक नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यदि तय समय सीमा में सकारात्मक परिणाम नहीं मिलता है तो हजारों ग्रामीणों के साथ फिर से बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस प्रदर्शन में ग्राम विकास संघर्ष समिति के अध्यक्ष एवं जिला पंचायत सदस्य प्रदीप त्रिपाठी, अमरदीप साहू, दीपक तिवारी, सरपंच कल्लू दास बैरागी, प्रमिला ब्रजेश साहू, मदन सिंह, जगदेव पटेल, महेंद्र दुबे, रामानुज पांडे, ईश्वर चंद्र त्रिपाठी, सीताराम दुबे, अमित गर्ग, विजय साहू, दीनू पांडे, संटु अग्रहरि, अरविंद अग्रहरि, संतोष सिंह, विक्की जैन, अजय विश्वकर्मा, बिंदेश्वरी पटेल, गंगाधर बडग़ैया, अविनाश तिवारी, मंगल सिंह, माधुरी जैन, अजय नामदेव, जितेंद्र सिंह, विपिन सिंह सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।