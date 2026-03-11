जांच में खुली पोल: रेलवे स्टेशन पर फूड प्लाजा में मिली एक्सपायरी कोल्डड्रिंक

कटनी. होली के बाद यात्रियों की बढ़ती भीड़ के बीच कटनी रेलवे स्टेशन पर खानपान व्यवस्था की हकीकत उस समय सामने आ गई जब रेलवे के स्वास्थ्य विभाग ने मंगलवार को अचानक जांच अभियान चलाया। जांच के दौरान प्लेटफार्म क्रमांक 2 स्थित फूड प्लाजा में बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां एक्सपायरी कोल्डड्रिंक और पेय पदार्थ बेचे जाने की तैयारी थी वहीं यात्रियों से तय कीमत से ज्यादा पैसे वसूलने की शिकायत पर एक मल्टीपर्पज स्टॉल को सील कर दिया गया।

रेलवे की स्वास्थ्य टीम ने स्टेशन परिसर में सांची मिल्क पार्लर, फूड प्लाजा और जनआहार केंद्र की जांच की। इस दौरान एनकेजे रेलवे अस्पताल से एडीएमओ डॉ. आदित्य आर्या, सीएचआई एनकेजे मोहम्मद शहनवाज और कटनी के सीएचआई बालवेन्द्र प्रताप सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। जांच के दौरान प्लेटफार्म क्रमांक 2 पर स्थित फूड प्लाजा में 24 बोतल मेंको कोल्डड्रिंक और 27 टेट्रापैक पेय पदार्थ एक्सपायरी पाए गए।