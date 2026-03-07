MP में मालगाड़ी पटरी से उतरी, कटनी-बिलासपुर सेक्शन बाधित; कई ट्रेनें भी प्रभावित

पूरी घटना सुबह करीब 11 बजे की बताई जा रही है। हादसे के बाद रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया और तत्काल राहत एवं सुधार कार्य शुरू कर दिया गया। दुर्घटना के बाद से रेलवे की मशीनों, मजदूरों और अन्य संसाधनों की मदद से क्षतिग्रस्त डिब्बों से कोयला खाली कराया जा रहा है, ताकि ट्रैक को साफ कर मरम्मत कार्य तेजी से किया जा सके।