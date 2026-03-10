जिला अस्पताल की ओपीडी में डॉक्टर नदारद, घंटों इंतजार करते रहे मरीज, सामने आई यह गंभीर लापरवाही

कटनी. जिला अस्पताल की ओपीडी में सोमवार को एक बार फिर अव्यवस्था का आलम देखने को मिला। बड़ी संख्या में मरीज इलाज की उम्मीद लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन उन्हें घंटों तक डॉक्टरों का इंतजार करना पड़ा। सुबह करीब 10 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक ओपीडी में कोई चिकित्सक मौजूद नहीं रहा, जिससे मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सोमवार होने के कारण अस्पताल में मरीजों की भीड़ सामान्य दिनों की तुलना में अधिक थी। शनिवार और रविवार को अवकाश रहने के कारण कई मरीज सोमवार को ही इलाज के लिए पहुंचते हैं। सुबह से ही ओपीडी के बाहर मरीजों की लंबी कतार लग गई थी। पहले मरीजों को पर्ची कटवाने के लिए करीब एक घंटे तक लाइन में खड़ा रहना पड़ा। इसके बाद वे डॉक्टर के इंतजार में डेढ़ से दो घंटे तक बैठे रहे, लेकिन काफी देर तक कोई चिकित्सक ओपीडी में नहीं पहुंचा। मरीजों ने जिला प्रशासन से अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार करने और डॉक्टरों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित कराने की मांग की है, ताकि दूर-दराज से आने वाले मरीजों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।