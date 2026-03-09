चाकू से गोदकर युवक की निर्मम हत्या, नाबालिग आरोपी फरार

बताया गया कि, 8 मार्च की रात करीब साढ़े आठ बजे सभी लोग बजाज के कार्यालय के बाहर खड़े थे। इसी दौरान मो. आसिफ अली खाना लेने के लिए जा रहा था। रास्ते में रंगनाथ नगर का एक नाबालिग युवक उसके पास आया और उसके पैर पर थूक दिया। इस बात पर आसिफ ने आपत्ति जताई, जिससे दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। विवाद के दौरान आरोपी नाबालिग ने गाली-गलौज करते हुए अपने पास रखे चाकू से आसिफ अली की जांघ पर वार कर दिया। वार लगते ही आसिफ के पैर से तेज खून बहने लगा। घटना देख अभिषेक चौधरी, अमित पटेल और अन्य लोग उसकी ओर दौड़े, तब तक आरोपी मौके से फरार हो चुका था।